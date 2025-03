Des stages d’un jour en entreprise pour les personnes vivant avec un handicap

DuoEmploi, qui permet à des personnes vivant avec un handicap de vivre un stage d’un jour en milieu de travail, est de retour cette année.

Les personnes et les entreprises qui sont intéressées à y participer peuvent s’inscrire dès maintenant, et ce, jusqu’au 3 mai, a fait savoir mardi la ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain.

Chaque participant sera accueilli pour un stage d’un jour dans une entreprise, où il sera supervisé par un parrain ou une marraine, pour faciliter son intégration. L’expérience lui permet de se familiariser avec le milieu de travail d’une entreprise donnée et permet en même temps à un employeur de mieux connaître les habiletés d’une personne qui vit avec un handicap.

Les stages auront lieu du 1er au 7 juin, soit durant la Semaine québécoise des personnes handicapées.

L’an dernier, 208 stages d’un jour ont ainsi pu être réalisés dans l’ensemble du Québec. En 2023, c’était 137 stages.

Le Conseil du patronat du Québec incite les entreprises à y participer. «Toutes les entreprises du Québec du secteur privé, public ou parapublic ou toute entreprise à but non lucratif sont invitées à accueillir des stagiaires, afin de leur permettre d’expérimenter le quotidien d’une entreprise et à découvrir certaines tâches dans un milieu de travail qui pourrait les intéresser», a-t-il fait savoir dans un communiqué.

«Cette expérience de stages exploratoires pour les personnes vivant avec un handicap contribue concrètement à rendre notre société plus inclusive», a noté le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.