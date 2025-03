Plus de 25 000 $ d’amende à des Nord-Côtiers ayant braconné

Pêches et Océans Canada a remis plus de 25 000 $ d’amende à des Nord-Côtiers pour avoir pêché illégalement du homard, de la mye, du buccin, de la mactre de Stimpson, du crabe des neiges, de la raie et du flétan de l’Atlantique.

De septembre à février, le ministère des Pêches et Océans a remis des amendes à 17 Nord-Côtiers de Sept-Îles, Baie-Comeau et Havre-Saint-Pierre.

Ils ont été condamnés pour avoir contrevenu à la Loi sur les pêches. Selon les cas, ils sont accusés d’avoir omis de respecter leurs conditions de permis, d’autres d’avoir pêché sans permis, d’avoir été en possession de parties ou de chair séparées de la carapace d’un crabe, d’avoir rejeté à partir d’un bateau des poissons pris conformément à la Loi et à ses règlements, ou encore, d’avoir pêché dans des zones interdites.

Delinda Yela Rodriguez, de Havre-Saint-Pierre a notamment été condamné pour avoir eu en sa possession un homard femelle portant des œufs (1 500 $).

Au total, 25 920 $ en amende ont été remis aux différents contrevenants.