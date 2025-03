ITUM : à part entière

Des inventaires de caribou ont débuté le lundi 10 mars dans le secteur Matamec. À bord des hélicoptères, auprès des techniciens de la firme de biologistes WSP et de ceux d’ÉcoGenomics, des gardiens du territoire Innus, une grande fierté pour le biologiste affilié au conseil de bande de Uashat-mak-mani utenam André Michel.

Une partie de l’équipe d’inventaire se prépare à débuter les opérations. Photo courtoisie André Michel /ITUM

« Il n’y a pas si longtemps, on était encore de simples observateurs et ça enlevait beaucoup de crédibilité aux résultats pour nos communautés, parce que l’information ne venait pas de nous. L’an dernier, c’est la première fois qu’on a fait un inventaire nous-mêmes, avec la firme WSP. On est rendu les promoteurs des inventaires et je suis fier de ma communauté. »

Le rapport déposé l’an dernier a été « très apprécié », estime-t-il, tant et si bien que le financement a été doublé cette année. « On avait reçu 400 000 $ et cette année, on a reçu 800 000 $ », indique M. Michel.

La collaboration avec le gouvernement du Québec s’est d’ailleurs beaucoup améliorée.

Photo prise lors des inventaires de 2023. Photo courtoisie André Michel/ITUM

« Les données des colliers émetteurs vont nous être transmises. On travaille aussi avec Environnement et Changement Climatique Canada, l’équipe de Mme Manseau. On participe activement aux prélèvements, c’est intéressant pour nous, parce qu’on s’améliore dans nos compétences techniques sur le terrain », estime M. Michel.

Les inventaires de mars 2025 auront permis de couvrir une superficie de 8500 km carrés.

Les résultats seront connus au cours des prochains mois et apporteront de l’eau au moulin, pour les deux projets d’aires protégées portés par les Innus.

« L’année passée, on a fait le troupeau de Manicouagan qui se déplace sur un immense territoire, de Sept-Îles jusqu’au nord de Fermont à l’est de SM3. On a compté 121 caribous et on veut démontrer qu’il y a des sous-populations. Matamec, c’est la suite. On essaie de couvrir l’ensemble du Nitassinan. Si on trouve du caribou, ça nous dit que ça vaut la peine de protéger le territoire », conclut-il.