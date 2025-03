Projet Apuiat : 31 des 34 éoliennes sont assemblées

L’hiver donne du fil à retordre à l’assemblage des éoliennes au chantier d’Apuiat, mais l’opération devrait être achevée d’ici la fin du mois de mars.

Jusqu’à maintenant, 31 des 34 éoliennes du projet éolien Apuiat ont été assemblées. Cette tâche présente son lot de difficultés, en période hivernale.

« Pour les travaux d’assemblage, c’est le vent qui est déterminant pour permettre le levage des pièces », explique Michel Villeneuve, responsable des relations avec le milieu pour la société Apuiat.

Initialement, les travaux devaient être achevés en décembre 2024. Toutefois, un peu de retard a été accumulé. En janvier 2025, la fin du chantier était espérée avant l’arrivée du printemps.

« En raison d’un certain nombre de facteurs, notamment les conditions hivernales difficiles et venteuses, les progrès sur le chantier n’ont pas été à la hauteur de nos attentes. Notre objectif reste inchangé : achever la construction de la manière la plus sûre et la plus rapide possible », affirme M. Villeneuve par courriel.

Le travail en hiver est complexe. Il faut tenir compte des règles de santé et de sécurité, comme le temps d’exposition au froid. De plus, il y a des travaux de déneigement qui s’ajoutent à la planification et les tempêtes des dernières semaines ont eu un impact sur l’avancement des travaux, fait savoir l’entreprise.

En plus de la fin des travaux de montage des éoliennes, les contrôles de qualité de l’assemblage sont en cours. Par la suite, des tests seront effectués pour confirmer que les éoliennes peuvent être intégrées en toute sécurité au réseau d’Hydro-Québec.

Une fois en fonction, le parc éolien pourra fournir 200 mégawatts.

Il y aura aussi des retombées pour les communautés de Uashat mak Mani-utenam et la Ville de Port-Cartier, qui recevront chacune 500 000 $ annuellement sur une période de 30 ans.

Une fois le parc éolien mis en service, une dizaine d’emplois directs permanents seront générés.

Le parc éolien, qui est situé dans le secteur de Rivière-Pentecôte, à Port-Cartier, est un partenariat entre Boralex et la Société en commandite Apuiat (SEC Apuiat), qui regroupe les communautés innues au Québec.