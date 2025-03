CHRONIQUE | Et si ton assiette avait le secret pour mieux traverser l’hiver?

L’hiver tire à sa fin, mais les journées restent fraîches et, avec elles, cette envie irrésistible de plats réconfortants. Et si je te disais que manger des légumes de saison en hiver, ce n’est pas seulement une question de goût, mais aussi un vrai coup de pouce pour ton bien-être ? Viens, je t’explique pourquoi et comment réchauffer tes repas avec les trésors que nous offre la nature !

Pourquoi manger de saison en hiver ?

Chaque saison nous apporte une abondance d’aliments qui répondent naturellement aux besoins de notre corps. Et l’hiver ne fait pas exception ! À cette période de l’année, la nature ralentit, l’énergie des plantes descend dans les racines… et ce sont justement ces légumes-racines qui deviennent nos meilleurs alliés pour affronter le froid.

Carottes, betteraves, pommes de terre, patates douces, navets, panais, oignons, ail… Ces légumes sont non seulement hyper polyvalents en cuisine, mais aussi de véritables alliés pour ton corps. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, les agrumes, comme les oranges et les clémentines, sont des fruits hivernaux qui viennent à la rescousse avec leur vitamine C, idéale pour donner un coup de fouet et éloigner les microbes! Les fruits et légumes d’hiver t’aident à garder ton énergie tout en renforçant ton système immunitaire.

Des aliments ultranutritifs

Tu le sais peut-être déjà, mais dès qu’ils sont cueillis, les fruits et légumes commencent à perdre une partie de leurs nutriments. Et ceux qui parcourent des milliers de kilomètres avant d’atterrir dans ton assiette sont souvent bien moins riches en vitamines et minéraux que leurs cousins cultivés tout près de chez nous. Alors, pourquoi ne pas privilégier les aliments produits au Québec ? Et encore mieux, ceux cultivés dans notre propre région ?

Tu pourrais me dire : « Oui, mais sur la Côte-Nord, l’hiver, on ne cultive pas grand-chose… » Eh bien, sache que de nombreux producteurs locaux proposent leurs fruits surgelés, une excellente façon de préserver leur magie nutritionnelle. On retrouve, par exemple, des camerises, des bleuets et des framboises. Et devine quoi ? Certains producteurs nous gâtent même avec des produits frais en plein hiver ! Oui, oui, c’est le cas des délicieux champignons et des pousses, véritables concentrés de nutriments.

Mais mon meilleur conseil pour avoir une belle réserve de produits locaux, même en hiver, c’est de faire ses provisions pendant la saison des récoltes ! Congeler, mettre en conserve ou déshydrater ses aliments préférés, c’est la clé pour profiter de leur fraîcheur toute l’année. Un petit effort en été, et tu pourras savourer les richesses de notre terroir même au cœur de l’hiver !

Comment intégrer les légumes d’hiver à ton quotidien ?

Manger de saison ne veut pas dire manger fade ou répétitif, bien au contraire ! C’est l’occasion rêvée d’explorer de nouvelles recettes et de savourer pleinement ce que la nature nous offre.

En hiver, ton corps réclame des plats chauds, nourrissants et réconfortants. Voici quelques idées faciles et délicieuses à essayer :

Velouté de courge et patate douce , rehaussé d’une touche de gingembre et de lait de coco, parfait pour se réchauffer après une matinée de pelletage.

, rehaussé d’une touche de gingembre et de lait de coco, parfait pour se réchauffer après une matinée de pelletage. Ragoût de légumes-racines , mijoté lentement avec des épices comme le cumin et le paprika fumé, accompagné de bœuf ou de lentilles pour un plat à la fois réconfortant et nourrissant.

, mijoté lentement avec des épices comme le cumin et le paprika fumé, accompagné de bœuf ou de lentilles pour un plat à la fois réconfortant et nourrissant. Gratin de pommes de terre et panais, fondant et savoureux, avec une touche de fromage gratiné… Une vraie caresse pour les papilles !

Célèbre les saisons et fais-toi plaisir !

Manger en harmonie avec les cycles de la nature, c’est une opportunité de se reconnecter aux saisons, de célébrer ce qu’elles ont à nous offrir et surtout, de prendre soin de soi.

Alors, je t’invite à mettre à l’honneur les trésors de l’hiver. Ton corps, et même la planète te remercieront !

À ta santé, naturellement.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.