CHRONIQUE LHJMQ | Quelques conclusions de fin de saison

La saison tire à sa fin dans le hockey junior et dans quelques jours, nous serons en séries. Voici quelques-unes de mes conclusions à l’aube de la vraie saison…

– Les Wildcats de Moncton, possèdent la meilleure équipe du circuit comme en témoigne leur titre de la saison régulière. L’entraîneur-chef, Gardiner MacDougall, a réussi son retour dans le hockey junior.

Ce que j’ai hâte de voir, c’est si «Coach Mac» gèrera aussi bien ses gardiens en séries. Les performances en dents de scie et une blessure à Mathis Rousseau l’ont forcé à utiliser Rudy Guimond, un homme masqué dont l’inexpérience me laisse perplexe…

L’après Jacob Steinman m’apparaît encore incertain.

– Ça ne devrait pas être un problème en début de séries, mais la perte de Spencer Gill fera très mal à la brigade défensive de l’Océanic. Qui prendra la relève à la ligne bleue à Rimouski? Ce sera difficile de remporter la Coupe Memorial sans le grand numéro 15.

– Qui commencera les séries à domicile? C’est tellement serré dans l’est (entre le Drakkar et les Eagles) et dans l’ouest (entre l’Armada, les Cataractes, les Huskies et le Phoenix) qu’il ne serait pas surprenant que l’avantage de la patinoire se décide lors du dernier match de la saison seulement pour les séries du milieu de classement.

Comme une confrontation entre le Drakkar et les Eagles serait de format 2-3-2, l’avantage de la glace apparaît probablement moins alléchant.

– Pauvres Remparts! Quoiqu’il se passe, Québec est assuré d’affronter les puissants Wildcats. Avec une liste des blessés longue comme ça! Moncton en quatre.

– Le chemin est grand ouvert pour les équipes de l’ouest. Les Voltigeurs de Drummondville partent avec une longueur d’avance même si leur fin de saison n’a pas convaincu personne. Leur expérience en séries est inestimable…

Mais attention à l’Armada de Blainville-Boisbriand! L’équipe de l’entraîneur-chef Mathieu Turcotte est l’une des meilleures formations de la deuxième moitié de saison, après le départ de Jonathan Fauchon à Rimouski. Le gardien, Félix Hamel, est en pleine confiance.

– D’où viendra l’équipe Cendrillon dans les séries? Certaines formations ont le profil d’équipe qui pourrait surprendre. Je pense aux Eagles du Cap-Breton, par exemple. Mais les clubs du bas de classement ont connu tellement de difficulté depuis quelques semaines que je ne vois pas de surprise majeure lors du premier tour des séries.

– Sur une base individuelle, coup de chapeau à Justin Carbonneau de l’Armada de Blainville-Boisbriand pour sa deuxième moitié de saison. Le bel espoir professionnel en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey a été un véritable meneur pour sa formation. Tout ça, avec les réflecteurs braqués sur lui.

C’est le joueur le mieux placé, après Sam Oliver des Voltigeurs qui a réalisé l’exploit le week-end dernier, pour atteindre le plateau des 50 buts dans la LHJMQ.

Bonnes séries à tous!