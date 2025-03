Simon Brisson élu sur le CA du Collectif canadien de journalisme

Le président des Éditions Nordiques, Simon Brisson, a été élu comme administrateur du premier conseil d’administration complet du Collectif canadien de journalisme, qui a pour rôle de mettre en œuvre l’accord historique conclu entre le Canada et Google pour distribuer 100 millions de dollars par année à l’écosystème canadien de l’information.

Selon le Collectif canadien de journaliste, les nouveaux élus représentent un spectre large et diversifié du paysage médiatique canadien, lui assurant de rester transparent, équitable et positionné pour un succès à long terme.

Ce conseil d’administration nouvellement élu assurera « la gouvernance et la supervision de la distribution des fonds du Collectif ainsi que la promotion d’un écosystème canadien de l’information plus durable, plus diversifié et plus indépendant », informe-t-on le 13 mars par voie de communiqué.

« Alors que nous transmettons la direction à la nouvelle équipe exécutive et au conseil d’administration élu, je suis convaincue que le Collectif est bien placé pour entreprendre la prochaine étape de son travail : défendre la Loi sur les nouvelles en ligne, promouvoir l’innovation des marchés des nouvelles locales, évaluer son impact et défendre, au nom de l’ensemble de l’industrie, une voie durable pour l’avenir », témoigne Erin Millar, présidente sortante.

Distribution des fonds

Le 11 mars, le Collectif canadien de journalisme a commencé à distribuer des fonds aux entreprises de nouvelles canadiennes. Une première tranche de 17,25 millions de dollars a été versée aux entreprises admissibles et d’autres paiements seront effectués d’ici la fin du mois d’avril.

Ce financement soutient un écosystème médiatique qui comprend des entreprises à but lucratif et non lucratif, de grandes et de petites organisations, des médias anglophones et francophones, ainsi que des publications destinées aux communautés autochtones, noires et autres communautés racialisées.

Nouvelle directrice

Le Collectif annonce également la nomination de sa première directrice. Il s’agit de Sarah Spring qui cumule une longue expérience dans le domaine de la défense des droits et de la gouvernance. « Elle apporte à ce poste une connaissance approfondie de la politique des médias et du leadership organisationnel », affirme le Collectif en précisant qu’elle a précédemment occupé le poste de directrice générale de l’Association des documentaristes du Canada (DOC).

« J’ai passé ma carrière à défendre les médias indépendants et à veiller à ce que toutes les voix soient représentées à la table, déclare Mme Spring. Je suis inspirée par la mission du Collectif et honorée de diriger ce travail essentiel à un moment aussi charnière. »

Rappelons que le Collectif canadien de journalisme a été fondé en mai 2024 par un groupe diversifié d’éditeurs et de diffuseurs de nouvelles afin de promouvoir la durabilité, l’équité et l’innovation dans la mise en œuvre de la Loi sur les nouvelles en ligne et sa réglementation.