Baie-Comeau en mode festival ce week-end 

Les festivaliers de Baie-Comeau et des environs ont rendez-vous ce week-end pour la première édition du Festival Eau Grand Air en vêtements d’hiver.

Cet évènement, qui se tient habituellement en été depuis 2014, inaugure cette fois une version hivernale. Le festival se déroulera à compter de ce soir, et ce, jusqu’au 16 mars.

La programmation diversifiée lance son coup d’envoi au Centre sportif Alcoa, en partenariat avec le Tournoi Molson Jules Guy.

Le quatuor baie-comois Chicken Wings sera en spectacle à compter de 21 h. Ouvert à tous, cette soirée sera accessible moyennant un billet de 5 $ payable en argent comptant sur place.

Un samedi soir à la Place Hauterive

Ce samedi, les festivités se déplaceront à la Place Hauterive, où DJ Boubou, originaire de Baie-Comeau, chauffera la scène avant de céder la place à LBA Band qui chantera les plus grands succès pop, rock, latino et hip-hop des dernières décennies.

Le groupe La Grand-Messe suivra pour rendre hommage aux Cowboys Fringants et le DJ québécois Domeno clôturera cette soirée.

Les billets sont en vente au coût de 35 $ sur le site officiel du festival, avec un accès gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. L’entrée se fera via la rue Bossé, et une partie du stationnement 24 h de la Place Hauterive sera temporairement fermée pour l’occasion.

Une clôture en plein air au Mont Ti-Basse

Dimanche, les festivaliers auront l’occasion de profiter du plein air pour terminer cette première édition hivernale. La galerie extérieure du Mont Ti-Basse accueillera une ambiance après-ski animée par un DJ où l’accès sera entièrement gratuit.