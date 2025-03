Chantons Florent Vollant est maintenant disponible

Le cadeau à Florent Vollant de la part de plusieurs artistes du milieu de la musique est maintenant disponible. L’album Nikamutau Florent Vollant avec les voix des Zachary Richard, Richard Séguin, Dumas et autres peut être écouté sur les différentes plateformes (Spotify, Deezer,…).

Nikamutau Florent Vollant, c’est le cadeau que Mathieu Mckenzie voulait offrir à son père. C’est une grande fête musicale réunissant des artistes allochtones et autochtones.

Outre les artistes mentionnés en intro, Vincent Vallières, Hauterive (Mara Tremblay et Catherine Durand), Marc Déry (avec Béatrice Deer et Shauit), Annie Blanchard, La famille Côté (Alan Côté, Jeanne Côté, Mathilde Côté et Louis-Jean Cormier), André Lachance, Luce Dufault et Lunou Zucchini, Émile Bilodeau avec Kanen, Scott Pien Picard, Elisapie, Maten (Mathieu Mckenzie, Kim Fontaine et Samuel Pinette), Dumas et Ivan Boivin-Flamand, Ninan ainsi que Bryan André reprennent des chansons de Florent Vollant à leur façon.

Plusieurs d’entre eux seront d’ailleurs sur la scène du Club Soda de Montréal, le 27 mars, pour saluer le talent de l’auteur-compositeur de Uashat mak Mani-utenam qui a tracé le chemin pour les générations suivantes d’artistes. Ce concert de lancement affiche déjà complet.

« En chantant en innue-aimun, les artistes deviennent à leur tour passeuses et passeurs, des ambassadeur·ices et célèbrent l’importance de préserver et de transmettre la culture comme le fait Florent depuis plus de 35 ans », souligne le communiqué.