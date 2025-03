Le piano man de passage sur la Côte-Nord 

Le piano man préféré des Québécois, Christian Marc Gendron, a hâte de renouer avec le public nord-côtier alors qu’il vient présenter son spectacle à Baie-Comeau et Sept-Îles, les 21 et 22 mars.

D’ailleurs, Piano Man 3 est un spectacle qui s’adapte d’une représentation à l’autre selon le public. L’artiste a bien hâte de s’imprégner de l’ambiance de la Côte-Nord.

« J’ai mon noyau de chansons et mon noyau de gags que je sais que je vais faire. Ensuite, il y a environ un 20 % qui est différent de soir en soir, dépendamment où je vais », dévoile le chanteur.

Parfois, l’ambiance peut tourner davantage vers la musique rock, parfois Frank Sinatra prendra plus d’espace.

Christian Marc Gendron intègre aussi plusieurs de ses imitations célèbres entre les chansons, comme celle de la grande Ginette Reno.

« Il y a une part d’impro dans mon show. J’aime m’adapter et tâter le pouls du public. Quand il y a plus de têtes blanches, je reste un peu plus crooner, quand je vois des chandails de Metallica, ça sera plus rock », lance-t-il.

Ce dernier, qui profite de ses tournées en région pour faire le voyage en famille, partage même un moment sur scène avec sa femme. « Manon est une chanteuse incroyable et dans mon spectacle, c’est un gros plus-value. »

Piano Man 3 est la suite logique de la trilogie de ces spectacles. Mais jamais Christian Marc Gendron n’aurait imaginé le succès que cela apporterait.

« Je ne m’attendais pas à ça, on approche les 70 000 billets vendus pour Piano Man 3. C’est un beau cadeau et surtout, je l’apprécie. Le succès ne dure pas longtemps et il faut qu’on en profite », confie-t-il.

Toutefois, il a toujours cru en son projet. « J’ai toujours su que je tenais quelque chose avec Piano Man au départ. Je comprenais le potentiel, mais ça me prenait la confiance des salles de spectacle et du public. »

La boucle venant compléter le cadeau est de vivre l’expérience au Québec. « C’est exigeant, mais j’aime ça venir en région. J’aime la bouffe, j’aime le monde, j’aime la vibe qui est différente des grands centres. Ça fait du bien de venir sur la Côte-Nord », souligne le piano man.