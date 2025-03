Une plongée artistique cosmique à Baie-Comeau

Une exploration de la genèse de l’univers prendra place à la salle d’exposition de l’Alternative à partir du 20 mars. L’artiste Dany Massicotte y présentera Débris cosmiques : un récit sur l’univers, une installation multidisciplinaire qui marie sculpture cinétique et projections vidéo dans un décor de bibliothèque miniature.

Organisée par le centre d’artistes Panache art actuel en partenariat avec la Ville de Baie-Comeau, cette exposition sera accessible du jeudi au dimanche, jusqu’au 18 mai 2025. Le vernissage, prévu le jeudi 20 mars, se fera en présence de l’artiste.

Avec cette œuvre immersive, Massicotte propose une réflexion sur l’origine du cosmos à travers un dispositif mécanisé ingénieux. Derrière ce théâtre d’images en mouvement, il met en tension la précision de la machine et la sensibilité du travail manuel, questionnant ainsi notre rapport à la technologie et à la création.

Originaire de Saint-Tite et vivant à Québec, Dany Massicotte s’est distingué sur la scène artistique québécoise et internationale. Diplômé de l’Université Laval, il a exposé son travail au Québec et en France, et a été récompensé par plusieurs prix prestigieux. Son installation Débris cosmiques a notamment été présentée au centre des arts de Shawinigan et au festival Mois Multi.