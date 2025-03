Des activités à venir à la bibliothèque de Baie-Comeau

(JG) La Bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau sera l’hôte de plusieurs activités dans les prochaines semaines.

L’autrice Francine Chicoine, résidente de Baie-Comeau, lancera son livre Même si on oublie tout le reste le 21 mars de 17 h à 19 h. Avec en toile de fond l’omniprésence des êtres chers, ce carnet fait voyager de la banalité du quotidien aux beautés de la nature, des petits bonheurs aux souffrances de l’humanité.

Les gens présents pourront assister à un entretien avec l’écrivain mené par Madeleine Ross. La lecture d’extraits ainsi qu’une séance de dédicaces sont aussi prévues.

L’autrice Francine Chicoine lancera son livre le 21 mars à la bibliothèque Alice-Lane. Photo courtoisie

Atelier des semis

Pour apprendre l’ABC des semis, un atelier donné par Claudia Martel se tiendra le 28 mars de 13 h 30 à 15 h 30. Les participants pourront semer des graines de tomates et échanger des trucs de jardinage.

La formatrice prévoit aussi une démonstration avec les tomates et il sera possible d’expérimenter avec les semences de la bibliothèque. Comme le nombre de participants est limité à 20, il faut s’inscrire pour réserver sa place.

Conception autobiographique

Depuis le 15 mars, des ateliers pour apprendre comment amorcer le récit de sa propre histoire sont offerts à la bibliothèque de 13 h 30 à 15 h 30. Un total de sept ateliers est programmé, soit jusqu’au 3 mai.

L’activité est offerte par Hélène Kauffmann, facilitatrice certifiée de la méthode guidée autobiographie. Les six participants, au maximum, verront leur estime de soi et leur confiance renforcés grâce à ces ateliers. Thèmes abordés : les points tournants de la vie, la famille, la santé, le travail, la vie spirituelle, etc.