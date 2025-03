Le Défi Château de neige gagne en popularité sur la Côte-Nord

L’Unité régionale de loisir et sport Côte-Nord (URLS) se réjouit de la participation des Nord-Côtiers au Défi Chateau de neige. C’est un record de 114 châteaux qui ont été soumis au concours cette année, soit 24 de plus que l’an dernier.

« Un immense merci à tous les participants pour votre enthousiasme et votre engagement. Grâce à vous, nous avons dépassé nos objectifs », écrit l’URLS Côte-Nord sur ses réseaux sociaux, le 14 mars.

Les municipalités, écoles, services de garde et citoyens avaient de 20 janvier au 10 mars pour fabriquer leur château de neige et envoyer une photographie à l’organisation. Les participants, en plus de s’amuser, courraient la chance de remporter des prix de participation.

Les gagnants 2025

Municipalités

Municipalité de Franquelin – 750 $ en équipement sportif

Municipalité de Pointe-Lebel – 500 $ en équipement sportif

Tête-à-la-Baleine – 250 $ en équipement sportif

École

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Sacré-Cœur -100 $ en équipement sportif

CPE et service de garde scolaire

Les gamins d’ici, Baie-Comeau – 100 $ en équipement sportif

Service de garde en milieu familial

Marie-Soleil Roussy, Forestville – 50 $ en équipement sportif

Gagnants des ensembles-cadeaux

Zoé Boulet (Baie-Comeau)

Charlie Robitaille (Baie-Comeau)

Émile Côté (Franquelin)

Laurence Martel (Ragueneau)

Jason Gauthier (Pointe-Lebel)

Kathy-Amélie Harvey (Pointe-Lebel)

Nora Tremblay (Sacré-Cœur)

Kevin Pornin (Sacré-Cœur)

Kim J Des Becquets (Port-Cartier)

Vanessa Villeneuve (Tadoussac)

Antoine Leblanc (Fermont)

Karol-Ann Guillemette (Ragueneau)

Autres gagnants

Laurianne Deschênes (cuisine collective, offre de la Maison des familles et ensemble-cadeau éducatif)

Élianne Brassard (Baie-Comeau) : trois laissez-passer pour le Club de ski de fond des Sentiers de la Rivière Amédée

Eliott Côté (Franquelin) : trois laissez-passer pour le Club de ski de fond des Sentiers de la Rivière Amédée

Véronick Lévesque : certificat-cadeau de 40 $ pour la salle de quilles de Forestville

Lévi Chassé : trois laissez-passer journaliers au Mont Ti-Basse

Service de garde de l’école La Marée : sortie d’une heure en éducation par la nature