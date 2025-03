Un point précieux à Shawinigan

Le Drakkar est parvenu à arracher un point de classement aux Cataractes à Shawinigan samedi après-midi, dans une défaite de 3-2 en prolongation.

L’attaquant étoile des Cataractes, Matvei Gridin, a tranché le débat dans la période supplémentaire, en plus d’avoir inscrit le premier but de son équipe, qui créait l’égalité. C’est Baie-Comeau qui avait initialement pris les devants, par l’entremise de Justin Gendron.



Dans une fin de match endiablée, Shawinigan avait pris les devants 2-1 tard en troisième, avec un peu moins de deux minutes à jouer. Yoan Loshing marquait un but de toute beauté.



L’équipe locale étant cependant punie quelques instants plus tard, le jeu de puissance nord-côtier fait mouche, ramenant tout le monde à la case départ et procurant un point au Drakkar.



Ce n’est cependant le point perdu qui fait le plus mal pour le Drakkar, qui a perdu les services de son défenseur étoile Alexis Bernier en deuxième période. Dans une bataille en replis défensif avec Yoan Loshing, les deux joueurs se sont entrecroisés avant de chuter sur la glace et entrer lourdement dans la bande derrière la ligne des buts. Bernier a pris le plus dur du coup, n’ayant pu quitter la patinoire sans l’aide d’un coéquipier. Alors que la saison régulière tire à sa fin, une blessure sérieuse porterait un coup très dur à la troupe de Jean-François Grégoire. Le défenseur connaît d’ailleurs une fin de saison du tonnerre et disputait l’une des meilleures campagnes pour un joueur de sa position dans l’histoire du Drakkar.



Les nord-côtiers concluront leur saison régulière avec deux matchs face aux Saguenéens de Chicoutimi.