Côte-Nord : verglas ce matin

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante ce matin, signalant des conditions météorologiques pouvant rendre les déplacements périlleux.

Jusqu’à 2 millimètres de verglas pourraient encore s’accumuler dans plusieurs secteur de la région, rendant les routes, trottoirs et stationnements particulièrement glissants. Les autorités recommandent aux automobilistes et aux piétons d’adapter leurs déplacements et d’être extrêmement prudents.

« La pluie verglaçante intermittente pourrait compliquer les déplacements matinaux. Nous demandons aux citoyens de redoubler de vigilance », indique l’agence météorologique.

Restez informés des mises à jour et évitez les déplacements non essentiels si possible.