La GRC compte accroître sa présence à la frontière canado-américaine

La GRC veut accroître sa présence à la frontière canado-américaine.

La police fédérale a déjà commencé à déployer plus de ressources le long de la frontière en augmentant notamment le nombre de patrouilles. Deux hélicoptères et des drones ont été ajoutés à son arsenal.

En décembre, le gouvernement fédéral a promis de dépenser 1,3 milliard $ sur six ans pour renforcer la sécurité aux frontières.

La GRC compte dépister et perturber les activités des trafiquants de drogue et des passeurs de migrants illégaux.

L’agent Ian Smith, détaché à l’Unité de l’intégrité de la frontière de la GRC, dit qu’il menait jusqu’à tout récemment du travail d’enquête et d’administration.

Mais cela a changé.

Le policier porte maintenant l’uniforme et même un gilet antiballes en conduisant un véhicule de la GRC pour participer aux patrouilles qui surveillent les 800 kilomètres de la frontière entre l’Ontario et les États-Unis, en sus de son travail d’enquêteur.

On compte aussi quelque 200 policiers de la Police provinciale de l’Ontario qui surveille ces secteurs. L’Alberta, le Manitoba et le Québec ont également annoncé ses propres mesures de sécurité à la frontière.

L’Agence des services frontaliers dit avoir recruté plus de 100 nouveaux agents, experts du renseignement et chimistes. Elle veut aussi entraîner plus de chiens dépisteurs et acheter de nouveaux outils avec les nouveaux fonds fédéraux.