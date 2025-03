Le talent des élèves mis en lumière 

Le talent et la créativité des élèves de l’École de musique Côte-Nord seront mis en lumière lors de la prochaine matinée musicale qui aura lieu le 23 mars au foyer du Centre des arts de Baie-Comeau.

Dès 10 h 30, les jeunes musiciens ainsi que les plus expérimentés seront en action pour démontrer leur travail acharné et leur évolution musicale. Ce concert sera l’occasion idéale de voir et d’entendre les élèves dans un environnement de performance réel.

« Chaque performance est le fruit d’un travail collaboratif entre les élèves et leurs professeurs, et cet événement vise à valoriser leur parcours artistique », souligne la directrice de l’école, Pia Di Lalla.

Le programme varié de la matinée inclura des performances de différents styles musicaux, allant de la musique classique à des morceaux plus contemporains. Les spectateurs y entendront différents instruments, dont le piano, le chant, le violon et le violoncelle.

« Nous invitons chaleureusement les familles, amis et tous les passionnés de musique à venir soutenir nos élèves et partager un moment inoubliable. Nous sommes convaincus que cette matinée musicale sera un véritable succès, et un bel hommage au travail des jeunes talents de notre école », déclare Mme Di Lalla.

Le professeur de cordes de l’École de musique Côte-Nord, Jasmine Perron, prépare aussi la relève de l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau. Depuis leurs débuts, l’École de musique et l’Orchestre à cordes maintiennent des liens très serrés.

Ce concert mettra donc en vedette l’orchestre à cordes débutant qui interprétera les pièces Middletown Réel et Orange County Réel de Bob Phillips. Quant à l’orchestre à cordes intermédiaire, elle clôturera l’événement avec Chilli Salsa de Loreta Fin.

Le public pourra faire un don à l’École de musique sur place lors de cette matinée musicale afin de la soutenir dans sa mission. Des bénévoles seront présents pour recueillir les dons.