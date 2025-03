Badminton : la polyvalente des Berges s’impose au Championnat régional

Le Championnat régional de badminton du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Côte-Nord, qui avait lieu à Baie-Comeau ce week-end, a été largement dominé par la polyvalente des Berges des Bergeronnes.

Elle a remporté sept des neuf bannières à l’enjeu pour les catégories du secondaire. Elle a décroché le titre dans le benjamin féminin et mixte, dans le cadet féminin et mixte ainsi que les trois bannières du juvénile (féminin, masculin et mixte).

Les deux autres récompenses pour l’ensemble de la compétition reviennent à l’Atanukan de l’école Manikanetish de Uashat, soit celle du benjamin masculin et du cadet masculin.

Au niveau du primaire, les bannières ont été attribuées, pour le colibri et le moustique féminin, à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Sacré-Cœur), pour le colibri masculin à l’école Marie-Immaculée des Escoumins et pour le moustique féminin à l’école des Découvertes de Fermont et l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, qui ont terminé à égalité aux points.

Pas moins de 300 jeunes élèves-athlètes prenaient part au championnat.

Les performances de la polyvalente des Berges à la compétition régionale se transposent sur la délégation nord-côtière qui se rendra au Championnat provincial du RSEQ des 11, 12 et 13 avril à Amqui avec seize jeunes sur vingt-quatre. L’école Manikanetish (4), le Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier (3) et l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau (1) complètent le portrait.

Pour les médaillés du Championnat régional et autres photos : www.facebook.com/rseqcn

Délégation Côte-Nord – Championnat provincial RSEQ

Benjamin

Simple féminin : Léonie Hovington (Berges)

Simple masculin : Raphaël Boucher (Berges)

Double féminin : Mathilde Chamberland/Maëly Deschênes (Berges)

Double masculin : Mickaël Mckenzie/Pishimuss Vollant-Roy (Manikanetish)

Mixte : Charline Gauthier/Benjamin Laprise (Berges)

Cadet

Simple féminin : Loriane Paquet (Berges)

Simple masculin : Félix Thériault (ESSB)

Double féminin : Leïla Gauthier/Laurence Nolet (Berges)

Double masculin : Marley St-Onge Pinette/Penute Malleck Rich (Manikanetish)

Mixte : Madeline Hovington/Louis-Jules Gauthier (Berges)

Juvénile

Simple féminin : Emma-Rose Belley (CEL’A)

Simple masculin : Vincent Paquet (Berges)

Double féminin : Kelly-Ann Deschênes/Jeanne Hovington (Berges)

Double masculin : Guillaume Bacon/Samuel Boulay (CEL’A)

Mixte : Mathilde Gagnon/Virgile Grenier (Berges)