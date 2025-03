Show d’Amélie : un tremplin pour les artistes d’ici

En plus de permettre d’amasser des fonds pour une cause baie-comoise, le Show d’Amélie devient un véritable tremplin pour les artistes locaux qui ont été nombreux à lever la main pour participer à ce spectacle d’envergure.

C’est au courant de l’été dernier que Johanne Munger, administratrice de la Corporation de l’église Sainte-Amélie, a réfléchi à la création d’un spectacle au profit du musée de l’église. Rapidement, avec son conjoint Jacques Levesque, le projet est devenu réalité.

« En premier, il fallait que le conseil d’administration accepte de me donner le mandat. Ils m’ont donné carte blanche. Je suis vraiment choyée qu’ils m’appuient dans ce projet-là », s’exclame Mme Munger, qui est à la tête du spectacle.

Deux artistes ont également joint les rangs de l’organisation : Audrey Caron et Krystel Gagné, deux anciennes élèves de Jacques Levesque, enseignant en musique à la polyvalente des Baies, à la retraite depuis 15 ans. Les deux jeunes femmes ont accepté sans hésitation la proposition du couple.

Les quatre fondateurs du Show d’Amélie ont fait aller leurs contacts dans le monde de la musique pour recruter 35 artistes locaux qui monteront sur scène le 29 mars dans le musée de l’église Sainte-Amélie. La tâche n’a pas été trop difficile.

« On en a parlé à tous ceux qu’on connaît qui font de la musique, on les a interpellés. Les gens ont accepté assez rapidement et ça n’a pas été long qu’on s’est forgé un spectacle. On s’est même rendu compte qu’on avait trop de stock et qu’il fallait arrêter de chercher », raconte Audrey Caron.

Il faut dire que les opportunités de se rassembler de cette manière entre musiciens et chanteurs ne sont pas nombreuses à Baie-Comeau.

« Maintenant, il n’y a plus de tremplin. On s’aperçoit qu’il y avait vraiment un besoin criant parce que la réponse a été très rapide, très positive. C’est merveilleux. Je pense même que ça va faire des petits ce spectacle-là », témoigne M. Levesque.

Intergénérationnel

Le spectacle prend une dimension intergénérationnelle puisque des artistes de 10 ans jusqu’à 80 ans partageront la scène. « On a des jeunes de 5e année avec la chorale Leventoux en musique et des aînés comme Réjean Simard qui a 80 ans », souligne Jacques Levesque.

Les spectateurs peuvent d’attendre à des prestations éclectiques puisque plusieurs groupes et artistes s’entremêleront. Beaucoup de compositions seront aussi proposées. Il n’y aura pas que de l’interprétation.

« On peut parler d’une variété parce que ce sont des styles différents avec des arrangements différents aussi. Je pense que le public va être un peu surpris. Et c’est un retour parce que depuis une quinzaine d’années, il n’y a plus grand-chose qui se passe pour stimuler les artistes locaux », dévoile l’ancien enseignant qui n’avait pas réalisé d’arrangements musicaux depuis sa retraite.

Les répétitions vont bon train et le spectacle promet d’être éclectique, selon les organisateurs. Photo courtoisie

L’envers du décor

Johanne Munger ne compte plus les heures qu’elle investit dans le Show d’Amélie, mais elle a su s’entourer d’une bonne équipe pour gérer tous les aspects du spectacle. Graphisme, publicité, site Internet, régie, animation, tout est entre de bonnes mains.

« C’est beaucoup de petites ficelles à attacher. Mais une fois que les choses sont bien mises et placées, ces gens-là vont de l’avant chacun avec leur mandat. Quand on va mettre tout ça ensemble, ça va bien aller. C’est sûr que d’avoir le groupe Embargo avec nous autres, c’est sécurisant », laisse-t-elle savoir.

Grâce à plusieurs commanditaires, les organisateurs ont pu embaucher Embargo pour la gestion de la partie technique du spectacle. De plus, tout l’argent amassé par la vente de billets reviendra à la Corporation de l’église Sainte-Amélie puisque les coûts de production du spectacle sont assumés par les commandites. Avec les profits, l’organisme prévoit l’organisation d’activités dans le musée.

Faire partie de l’organisation d’un spectacle d’une telle envergure demande du temps, mais il s’agit d’une expérience très enrichissante, selon Mme Munger, qui lance une invitation aux jeunes et aux moins jeunes de la région à s’impliquer.

« Venez voir le spectacle. Je pense que vous pourriez trouver votre compte là-dedans pour savoir ce que vous aimez faire dans vie et être capable aussi de rester ici en région parce qu’il y a tellement de choses à faire », clame-t-elle.

Pour l’instant, la deuxième édition du Show d’Amélie n’est pas assurée, mais avec le succès qu’ont rencontré les organisateurs, il se peut fort bien que l’événement soit de retour l’an prochain.

« On attend de voir les résultats. On va prendre le temps aussi de respirer un petit peu et on va faire un beau post-mortem là-dessus, mais je dois dire que présentement c’est extrêmement positif », conclut Johanne Munger.