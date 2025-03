À 26 ans, elle a déjà écrit quatre romans

Noémie Hovington, technologiste médicale en laboratoire à l’hôpital de Baie-Comeau, n’est pas seulement une scientifique, elle est aussi une romancière prolifique. À 26 ans, elle s’apprête à publier son troisième roman et travaille déjà sur un quatrième.

Son aventure littéraire a commencé en 2022 avec Taste of Love, un roman autoédité toujours disponible sur Amazon ainsi qu’à la librairie A à Z. Par la suite, elle a fait le choix de l’édition traditionnelle et a publié Take a Chance en septembre 2024 avec la maison d’édition québécoise Ediligne.

« Ce qui est le fun avec eux, c’est que tout est fait au Québec. L’éditrice gère le processus, et son mari est l’imprimeur, donc tout est produit ici », explique la jeune autrice, originaire de Longue-Rive.

Désormais, Noémie Hovington se prépare à la sortie imminente de son troisième ouvrage Sur fond d’océan, prévue pour fin mars ou début avril. Il raconte l’histoire d’une artiste new-yorkaise envoyée à San Diego pour l’été après la perte tragique de sa sœur jumelle. Elle y rencontre Elijah, un ancien surfeur professionnel contraint d’abandonner sa carrière à la suite d’un accident. Ensemble, ils tentent de surmonter leurs blessures du passé.

« Ce livre parle de deuil, d’anxiété et de dépression. On a le droit de soigner l’anxiété ou la dépression comme on soigne un bras cassé », confie l’écrivaine. À travers cette histoire, Noémie aborde des thématiques profondes et universelles, espérant toucher ses lecteurs en leur offrant une lecture à la fois bouleversante et réconfortante.

La romance sous différentes facettes

La romance, son genre de prédilection, est explorée sous différents angles dans ses romans. Taste of Love plonge les lecteurs dans une romance adolescente où une jeune fille tombe amoureuse du frère de sa meilleure amie, avec toute la complexité et l’intensité des premiers amours.

Sur fond d’océan, en revanche, propose une romance plus psychologique où les personnages doivent affronter leurs démons intérieurs avant de s’ouvrir à l’amour. En variant les approches, la Nord-Côtière démontre sa capacité à renouveler le genre et à offrir des récits captivants et nuancés.

Un processus créatif onirique

Son processus d’écriture est fascinant. « Les idées me viennent en rêve. Je ne me souviens pas de tous mes rêves, mais ceux dont je me souviens sont dignes d’un roman. Sur fond d’océan part d’un rêve à 100 % », raconte-t-elle.

« Je me suis réveillée le matin, j’avais le passé de mes personnages et leur psychologie complète. J’ai écrit ça dans mon téléphone sur mes notes à 4 heures du matin. Un écrivain écrit tout en plein milieu de la nuit pour être sûr de ne pas l’oublier, confie l’autrice. Je savais exactement tout, même les personnages secondaires. »

Des projets à venir

Un quatrième roman est déjà en préparation. Il s’agit d’un spin-off de Sur fond d’océan, centré sur des personnages secondaires.

« Ce livre se passe en même temps que le premier. Mon défi était de ne pas répéter des scènes et de vraiment m’assurer que ce sont ces personnages-là qui sont au centre de l’intrigue. C’était un vrai défi », assure l’écrivaine. La sortie de ce nouveau roman est prévue pour 2026, voire fin 2025 si tout se passe bien.

Noémie Hovington ne s’arrête pas là. Elle participera également au Salon du livre de Québec du 10 au 14 avril et à celui de la Côte-Nord, à Sept-Îles, du 26 au 28 avril, où elle dédicacera ses romans. Ces événements sont pour elle une occasion précieuse d’échanger avec ses lecteurs et de rencontrer d’autres auteurs.