Baie-Comeau continue son optimisation des bâtiments 

De nouveaux bâtiments municipaux pourraient changer de vocation. Des activités pourraient aussi être déplacées ailleurs dans les prochains mois.

Un bilan de santé sera réalisé sur un autre lot de bâtisses appartenant à la Ville de Baie-Comeau. Le but est de déterminer quels seront les prochains mouvements de services.

« On met nos efforts à travailler et revamper nos bâtiments. Pour l’instant, on veut savoir ce qu’on doit investir », indique le maire Michel Desbiens.

À cet effet, Baie-Comeau a octroyé un contrat à GID Experts pour la somme 110 750 $.

« Il y aura du déplacement administratif, entre autres. En temps venu, on expliquera à la population les services qui changeront de place », dévoile M. Desbiens.

L’Hôtel de Ville, la Maison du patrimoine, le pavillon Saint-Sacrement et la caserne Mingan sont sur la liste.

Un examen sera aussi fait pour le Centre des Arts, le chalet principal du Mont Ti-Basse, le centre d’exposition l’Alternative et la division des parcs et espaces verts.

L’optimisation des bâtiments est un dossier prioritaire porté par le maire depuis son élection. Pour ce dernier, ce « jeu de chaise musicale » n’est pas terminé.

Club de curling

Dans la foulée ce des changements, rappelons que le club de curling se rendra au Centre Henri-Desjardins.

Toutefois, ce déménagement prendra un peu plus de temps que prévu.

« Des travaux étaient déjà prévus au Centre Henri-Desjardins pour l’entrée électrique et un agrandissement par l’extérieur. Mais, on a remarqué qu’on pouvait sauver des coûts en revoyant les plans et devis », explique le maire.

Cela occasionne donc un léger retard. Au lieu de jouer dans son nouvel espace pour la saison débutant à l’automne 2025, le tout sera reporté à l’automne 2026.

« On ne voulait pas non plus compromettre la saison l’an prochain. On préférait attendre avant le début de l’autre saison », précise-t-il.