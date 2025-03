Les Championnats régionaux de Hockey Côte-Nord prennent leur envol

Des équipes de hockey mineur du simple lettre ont un dernier rendez-vous officiel à l’horaire. Ce sont les Championnats régionaux de Hockey Côte-Nord qui s’ouvrent ce jeudi 20 mars dans les deux arénas de Sept-Îles ainsi qu’à celle de Mani-utenam.

Pour le M11 AA, seule catégorie double lettre, la série 2 de 3 de la fin de semaine déterminera qui des Basques de Sept-Îles et des Vikings de Baie-Comeau ira représenter la région à la Coupe Chevrolet (Championnats provinciaux), du 17 au 20 avril, à L’Assomption et Le Gardeur.

Dans le Junior A, une équipe régionale sera formée pour la compétition provinciale dans le AA, qui aura également lieu du 17 au 20 avril, mais à Mirabel. Les clubs de la ligue sont en action en fin de semaine, soit Sept-Îles, Baie-Comeau, Port-Cartier et Mani-utenam.

Pour l’ensemble des Championnats régionaux, qui rassemblent 56 équipes, ce sont 81 parties à l’horaire jusqu’à dimanche dans les édifices Conrad-Parent et Guy Carbonneau de Sept-Îles et 30 à l’aréna Mario-Vollant (catégories M11 B et M13 B). (Horaire ICI)

Le dernier rendez-vous de la saison, du M11 au M18 dans le simple lettre, regroupe les champions des tournois de division, les gagnants du Tournoi Fer-O de Sept-Îles, les gagnants du Tournoi de Baie-Comeau, les deux meilleures équipes au classement de la Ligue Gérald-Vaillancourt ainsi que les formations hors région. Seule une équipe de Fermont y prendra part.

Par ailleurs, pour les équipes M9 de la région, elles sont invitées au Festival « Toto » qui aura lieu les 5 et 6 avril à Sept-Îles.