Centraide fracasse le million

La campagne de financement de Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan (HCNM) s’est conclue sur une note impressionnante pour l’année 2024-2025 lors d’un gala organisé à l’hôtel Le Manoir le 21 mars avec un montant record de 1 203 189 dollars. L’organisme a dépassé le cap du million de dollars, un résultat qui témoigne d’un élan de solidarité remarquable malgré un contexte économique difficile.

Pour Josée Mailloux, directrice générale de Centraide HCNM, cette campagne a été marquée par des défis importants. « Ça a été une campagne extrêmement exigeante. De part le climat économique difficile, on sent que ça va pas. On a vu une détérioration vraiment plus marquée cette année au niveau de la santé mentale des jeunes, les problématiques de dépendance, santé mentale all in mais vraiment l’ensemble de la communauté, la situation économique très difficile. On sent qu’il y eu un glissement de la classe moyenne vers la classe encore plus défavorisée », confie-t-elle.

La détresse sociale, autrefois perçue comme un phénomène limité à des secteurs bien précis, est désormais omniprésente. « On a insisté à des choses cette année, moi j’ai vu des choses difficile, des personnes en situation d’itinérance, des familles touchées par l’itinérance, des mamans avec des enfants sous les bras, plus de logements », partage Josée Mailloux avec émotion.

Malgré ces constats troublants, la générosité des Nord-Côtiers est restée inébranlable. « Il a une beauté qui se dégage de ça. Il a encore le mouvement d’entraide qui est tellement fort, est tellement puissant que les gens, malgré qu’ils soient au bout, ils veulent quand même donner, ils veulent quand même faire leur part. Je ne pense pas qu’on voit ça ailleurs. Je pense vraiment que c’est une particularité nord-côtière cette générosité-là et de ce dont de soit d’aller jusqu’au bout des capacités », souligne la directrice générale.

L’un des aspects marquants de cette campagne a été l’implication de Geneviève Ashini, première femme autochtone à occuper le rôle de présidente d’honneur. « Le lien entre les nations et le pont entre les communautés, on était axés là-dessus cette année, notamment avec notre marmite partagée qu’on a mise en place. J’ai eu des présidentes d’honneurs qui ont travaillé très, très fort aussi. Elles ont été extrêmement exigeantes envers elles-mêmes. Mais ça a donné de beaux résultats », raconte Mme Mailloux.

Où vont les fonds ?

Grâce à cette somme record, Centraide HCNM continuera à soutenir ses nombreux partenaires. Le fonds aux organismes communautaires, qui soutient actuellement 32 organismes et devrait en accueillir 35 à 36 l’année prochaine, reste le pilier principal. Le fonds de secours aux familles, ayant grimpé à près de 150 000 $ cette année, répond à des besoins criants en aide d’urgence. Enfin, le fonds de mobilisation communautaire, utilisé pour des interventions ponctuelles, comme à la résidence Saint-Joseph, continue de jouer un rôle crucial.

Josée Mailloux conclut avec un sentiment partagé entre satisfaction et réalisme. « Ça que ça a été beaucoup de constats, beaucoup de confrontations, de chocs des valeurs. Ça fait que c’est dans ce sens-là que ça a été une campagne difficile, mais en même temps tellement riche, car c’est beau, en même temps, dans tout ça, il a une beauté qui se dégage de ça.. »