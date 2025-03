Mobilisation contre une possible privatisation d’Hydro-Québec

Une soixantaine de personnes se sont réunies à Sept-Îles pour dénoncer le projet de loi 69, parce qu’il ouvrirait la porte à la privatisation d’Hydro-Québec.

L’événement était organisé par le Syndicat des employés d’Hydro-Québec.

L’organisation syndicale s’inquiète notamment que la société d’État se départisse de certains acquis au profit du privé.

« La CAQ veut nous enlever une source de revenu majeur pour le Québec en allant de l’avant avec le projet 69…Si on se laisse faire, les profits d’une partie de notre production d’électricité vont être détournés dans les poches du privé, alors que présentement, ils sont retournés au gouvernement et ils servent à se payer des services publics et à l’enrichissement collectif », affirme Jérôme Deschênes, directeur du secteur de Sept-Îles, pour le syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500.

Jérôme Deschênes, directeur du secteur de Sept-Îles, pour le syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Sur la Côte-Nord, en plus de la manifestation à Sept-Îles, une autre était organisée à Baie-Comeau.

M. Deschênes espère que la région se mobilisera sur cet enjeu, surtout en raison de l’importance de l’hydroélectricité sur la Côte-Nord. Il rappelle que le complexe la Manic produit 35 % de l’électricité au Québec, sans oublier les autres barrages dans la région, ainsi que les lignes à haute tension qui traversent la région pour amener l’électricité de Churchill Falls.

« C’est notre région qui fournit une part essentielle de notre richesse collective, et aujourd’hui, le gouvernement essaye de nous faire croire que cette énergie pourra être livrée aux intérêts privés sans qu’on aille notre mot à dire », affirme Jérôme Deschênes.

Le projet de loi 69 ouvre la porte à plus de production d’électricité privée. Toutefois, en entrevue avec le Journal le Manic, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a affirmé qu’il n’est « pas question » de privatiser Hydro-Québec.

Dans le contexte de l’étude du projet de loi no 69, Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques, la tournée Vision énergie qui visitera différente région du Québec a été mis en place. La tournée se compose de 13 arrêts couvrant l’ensemble du Québec, incluant un passage à Baie-Comeau le 4 avril pour la Côte-Nord.