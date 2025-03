Un lever de Soleil unique 

Les amateurs d’astronomie de l’est du Québec auront droit à un nouveau spectacle céleste le matin du 29 mars. Une éclipse solaire partielle, atteignant jusqu’à 90 % d’obscuration en Minganie, marquera l’aube de façon spectaculaire.

Le phénomène débutera avant le lever du Soleil, mais le moment clé se produira à 6h34, lorsque l’éclipse atteindra son maximum. « En fait, au lever du Soleil, à 6h20 le 29 mars, on aura droit à un spectacle particulier. Le Soleil va se lever à 90% caché par la Lune. Ça va donc être un Soleil sombre et peu lumineux qu’on va voir apparaître », explique Frédéric Bénichou, professeur et astrophysicien. La Lune continuera ensuite son mouvement, et dès 7h20, elle ne masquera plus du tout notre étoile.

Ce phénomène rare sera bien visible dans l’Est-du-Québec, à condition d’avoir un ciel dégagé. Toutefois, il est impératif de prendre des précautions : l’observation du Soleil nécessite des lunettes spéciales. Celles utilisées lors de l’éclipse de l’an dernier conviennent parfaitement, à condition d’être intactes.