Assurance-emploi : des mesures temporaires annoncées

L’incertitude économique causée par les droits de douane américains a engendré l’annonce de nouvelles mesures temporaires de l’assurance-emploi.

Le gouvernement a dévoilé le 22 mars comment il souhaite soutenir les travailleurs canadiens dont les emplois sont affectés par la situation économique. Le projet pilote 24 prévoit l’abolition du délai de carence pour les chômeurs. Ces derniers pourront recevoir des prestations dès la première semaine de chômage, donc sans délai d’attente.

De plus, on annonce la suspension des règles entourant le traitement des indemnités de cessation d’emploi. Cette mesure concerne les montants payés lors de la cessation d’emploi tels que les indemnités de départ et les paies de vacances.

Ces deux changements seront en vigueur du 30 mars au 30 octobre.

Admissibilité

À partir du 6 avril et jusqu’au 12 juillet, un assouplissement de l’admissibilité par l’augmentation du taux de chômage appliqué aux régions est prévu.

Le taux de chômage détermine le nombre d’heures nécessaires pour se qualifier. Ainsi, le taux de chômage minimal sera de 7,1 % pour les régions où il est de 6,1 % ou moins, et d’un pourcentage additionnel pour les autres, jusqu’à concurrence de 13,1 %.

Le nombre d’heures nécessaires pour être admissibles à l’assurance-emploi sera réduit dans toutes les régions du Québec, avec un plafond annuel de 630 heures.

Réactions mitigées

Le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), auquel adhère Action-Chômage Côte-Nord, reconnaît les bienfaits des nouvelles mesures annoncées, mais elles ne répondent toujours pas aux problèmes d’admissibilité et de délais de traitement, selon lui.

Le 25 février, les groupes de défense des sans-emploi et les centrales syndicales appelaient à mettre en place un projet pilote comprenant minimalement les mesures suivantes :

– Une norme universelle d’admissibilité de 420 heures ;

– Une augmentation du montant des prestations et l’établissement d’un seuil plancher à 500 $ ;

– Que l’exclusion pour fin d’emploi invalide ne s’impose que sur le dernier emploi occupé ;

– Permettre de recevoir des prestations plus tôt en simplifiant les règles régissant le traitement des indemnités de départ et autres sommes versées à la suite d’une cessation d’emploi.

Ces demandes interviennent « dans un contexte d’insécurité politique et économique, alors que les effets des menaces tarifaires américaines se font déjà sentir », indique le MASSE.

« En ce sens, les mesures demandées visent à régler les problèmes d’admissibilité au régime et à désengorger un système déjà surmené », affirme-t-il.