Championnat régional de volleyball | Le Husky et le Balbuzard se couvrent d’or

Sur les 46 équipes participantes au Championnat régional de volleyball scolaire (D3) du RSEQ Côte-Nord qui avait lieu ce week-end à Baie-Comeau, six ont obtenu leur place pour le Championnat provincial qui aura lieu les 12 et 13 avril grâce à leur médaille d’or.

Du côté masculin, ce sont trois équipes du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles qui iront rivaliser avec les formations des autres régions. Il s’agit des benjamins des entraîneurs Frédéric Clements et Laura Dallaire (en remplacement de Gabriel Duchesne et Noah Drolet), des cadets dirigés par Benoit Gaudreau et Frédéric Monger et des juvéniles de coach Yves Landry.

Chez les filles, le Husky a triomphé au régional dans le juvénile féminin, soit la formation des entraîneures Jessica Plante et Marie-Lisa Déraspe.

Les deux autres équipes de la Côte-Nord qualifiées pour le Championnat provincial sont le Balbuzard de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre dans le benjamin féminin (entraîneurs : Sébastien Chiasson, Sylvia Boudreau et Amélie Landry) et dans le cadet féminin (entraîneures : Vicky Arseneault, Lucie Boudreau et Joanie Cormier).

Le Championnat provincial pour le benjamin féminin et masculin se déroulera à Sherbrooke, celui du cadet féminin à Lac-Mégantic, celui du cadet masculin à Drummondville et ceux du juvénile à Gaspé.

Équipes médaillées du Championnat régional RSEQ

Benjamin féminin

Or : École Monseigneur-Labrie, Havre-Saint-Pierre (SC)

Argent : École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (YS/CN)

Bronze : Poly des Berges, Les Bergeronnes (J)

Benjamin masculin

Or : École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (FC/GD)

Argent : Polyvalente des Baies, Baie-Comeau

Bronze : École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau

Cadet féminin

Or : École Monseigneur-Labrie, Havre-Saint-Pierre

Argent : École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (JL/JM)

Bronze : Institut d’enseignement, Sept-Îles

Cadet masculin

Or : École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (FM/BG)

Argent : École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (JM/NT)

Bronze : École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau

Juvénile féminin

Or : École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Argent : Institut d’enseignement, Sept-Îles

Bronze : Poly des Berges, Les Bergeronnes

Juvénile masculin

Or : École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Argent : École Uashkaikan, Pessamit

Bronze : Polyvalente des Baies, Baie-Comeau

Photos des équipes médaillées : ICI