De nouvelles activités de plein air en forêt dans des écoles de Baie-Comeau

L’Association forestière Côte-Nord a offert de nouvelles activités de plein air en forêt aux écoles secondaires de Baie-Comeau cet hiver.

« La programmation visait à développer des compétences pertinentes à la pratique du plein air chez les jeunes, en plus de leur faire connaître leur environnement naturel et de favoriser un mode de vie actif », explique la directrice de l’Association forestière Côte-Nord, Marie-Eve Gélinas, par voie de communiqué.

Les activités comprenaient randonnée avec identification des arbres et des plantes, expérimentation d’outils forestiers, apprentissage du fonctionnement d’une boussole et d’un GPS portatif, familiarisation avec des notions de survie en forêt, etc.

Un groupe de 10 élèves de la polyvalente des Baies a participé lors de six midis parascolaires dans le boisé derrière l’école. Une quinzaine d’élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard ont quant à eux bénéficié d’une activité de survie en forêt lors d’une journée scolaire au mont Ti-Basse.

« Les activités peuvent également se donner à la pièce à un autre moment de l’année »,précise Mme Gélinas.

Ce projet a été réalisé grâce à la contribution financière d’Innovation et développement Manicouagan et de la MRC de Manicouagan.

« Cette collaboration a permis de monter les activités et de faire l’achat du matériel nécessaire. On souhaite offrir ces activités de façon récurrente d’année en année », conclut la directrice.