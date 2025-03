Marilène Gill remet ses médailles de la députée

La députée fédérale sortante Marilène Gill a reconnu l’implication de sept citoyens de la Côte-Nord le 25 mars par la remise de médailles.

Il s’agit d’une initiative qu’elle a prise lors de son premier mandat à la Chambre des communes. À la fin de chaque législature, Mme Gill souligne et remercie des Nord-Côtiers qu’elle a côtoyés et qui l’ont marquée chacun à leur façon.

Une médaille est remise à une personne de chaque MRC de la région et un coup de cœur, toutes MRC confondues, est aussi sélectionné.

Coup de cœur

Cette fois, la médaille du citoyen coup de coeur est octroyée à Hugo Jobin, jeune homme de Baie-Comeau, qui a lancé le projet du plus long serpent de roches colorées. La députée a notamment souligné son côté rassembleur.

« Hugo a eu un diagnostic de cancer et il a décidé de se battre. Il a décidé aussi de créer le plus long serpent de roches peinturées, vernies, et ce serpent n’a pas cessé de grandir. Hugo a reçu des roches de France, par exemple », a-t-elle commenté en visioconférence.

Humblement, Hugo a remercié tous ceux qui ont participé à son projet. « J’espère que j’ai pu inspirer d’autres personnes », a-t-il témoigné, honoré de recevoir cette reconnaissance.

Les récipiendaires

La cérémonie qui s’est tenue en visioconférence a permis à l’élue de dire un mot destiné à chaque personne reconnue. Sans énumérer leur curriculum vitae, elle s’est plutôt concentrée sur la personnalité et l’implication des lauréats qui sont tous des passionnés, à ses yeux.

Voici les récipiendaires de la médaille du députée :

MRC de Caniapiscau : Cindy Vignola

MRC de la Minganie : Anna Stadelmann

MRC de la Basse-Côte-Nord : Kimberly Buffitt

MRC de Sept-Rivières : Denis Picard

MRC de Manicouagan : Suzanne Charland

MRC de La Haute-Côte-Nord : Marjorie Deschênes

Évoluant tous dans des domaines aussi différents que l’agriculture, l’entrepreneuriat, l’enseignement, la politique, l’art, ou l’univers social, les récipiendaires sont tous des figures marquantes de la région, comme l’a soutenu Marilène Gill.

« Durant mon mandat, vous m’avez tous touchée et inspirée, par votre don de soi, votre énergie, votre générosité, votre créativité, bref, par votre humanité. Je tenais à vous l’exprimer de vive voix et à vous faire connaître à nos concitoyens, car non seulement vous nous rendez fiers d’être Nord-Côtiers, mais par l’amour que vous portez à ce chez-nous, vous êtes la promesse d’un avenir toujours meilleur », a-t-elle conclu.