Budget Québec : deux points touchent précisément la Côte-Nord 

Le directeur principal en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton, Olivier Lévesque, retient deux mesures intéressantes pour la Côte-Nord dans le budget déposé par Québec le 25 mars. Il s’agit du prolongement de la route 138 et d’un investissement pour le transport ferroviaire.

« La route 138, c’est le seul point qui m’a été montré au niveau de l’investissement pour la Côte-Nord au niveau des immobilisations », mentionne le fiscaliste d’entrée de jeu.

Ce projet a été intégré au budget sous forme de « plan d’interventions ».

« Mais, nous avons aussi le point sur la fosse du Labrador. Le gouvernement a donné une enveloppe de 15 M$ sur deux ans pour une étude de faisabilité pour la construction de deux tronçons », ajoute-t-il.

Cette étude viserait à optimiser le transport ferroviaire à partir de la fosse du Labrador, un projet qui aura un impact pour la Côte-Nord.

« Il n’y a pas d’autres projets précis de la Côte-Nord, mais ça ne veut pas dire que la région ne pourra pas aller chercher de l’argent dans les programmes et les investissements de Québec », affirme M. Lévesque.

Secteur forestier

Olivier Lévesque souligne les investissements dans le secteur forestier.

« Cela peut être intéressant pour la Côte-Nord, dit-il. L’enveloppe est légère, mais c’est considérant le fait qu’à la mise à jour économique, en novembre, il y avait eu de grosses sommes d’annoncées. »

Le gouvernement annonce 95 M$ sur trois ans. « Il avait annoncé 455 M$ en novembre. Il ne fallait pas s’attendre à un autre 500 M$ dans le budget pour l’industrie forestière », explique-t-il.

Des prévisions non réalistes

Les prévisions budgétaires présentées par le gouvernement du Québec « ne tiennent pas la route », selon M. Lévesque.

« Je dirais qu’on reste un peu sur notre faim. Il n’y a pas de grosses décisions qui ont été prises. De base, on voit des projections qui ne sont pas très réalistes. Le ministre Eric Girard avait promis un certain ménage des mesures fiscales. Oui, ça a été fait, mais on n’a pas vraiment fait de gros choix », soutient le fiscaliste.

Rappelons que le gouvernement prévoit un déficit de 13,6 milliards $ pour l’année financière 2025-2026. Il prévoit un retour à l’équilibre budgétaire pour 2029-2030.

« Les prévisions pour le déficit pour l’année prochaine, ça ne tient pas la route », déclare M. Lévesque.