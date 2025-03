Un nouveau président au CA du Cégep de Baie-Comeau

Simon Brisson a été nommé à la présidence du conseil d’administration du Cégep de Baie-Comeau. Celui qui assurait la fonction de vice-président succède ainsi à Myreille Lalancette, présidente depuis 2022.

Cette nomination a été officialisée lors d’une séance ordinaire du conseil d’administration qui s’est tenue le 19 mars.

Le président des Éditions Nordiques est également un membre engagé de la communauté. Il a notamment assumé le rôle de président d’honneur de la dernière édition du 5 à huîtres de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau en novembre dernier.

Il se dit très honoré de prendre la tête du conseil d’administration et de contribuer au développement et au rayonnement du Cégep de Baie-Comeau.

« C’est avec enthousiasme et fierté que j’accepte cette responsabilité. Le Cégep de Baie-Comeau joue un rôle essentiel dans notre communauté, et c’est un privilège pour moi de contribuer à son rayonnement et à sa mission éducative », a exprimé Simon Brisson.

Simon Brisson a été nommé président du conseil d’administration du Cégep de Baie-Comeau. Photo courtoisie

Par ailleurs, Alex Marin accède à la vice-présidence du conseil d’administration. Diplômé en Sciences de la nature du Cégep de Baie-Comeau, il termine actuellement ses études universitaires en droit et s’apprête à revenir dans sa ville natale.

Son parcours académique et son engagement envers la communauté font de lui un atout précieux pour le conseil. Pendant ses études collégiales, il a notamment été président de l’Association générale des étudiantes et des étudiants.

« Je suis heureux de pouvoir mettre mon expérience au service de l’organisation et de travailler avec M. Brisson et les autres administrateurs pour poursuivre la mission du Cégep de Baie-Comeau », a affirmé M. Marin.

Alex Marin est le nouveau vice-président du conseil d’administration du Cégep de Baie-Comeau. Photo courtoisie

Le Cégep de Baie-Comeau remercie Myreille Lalancette pour « son excellent travail durant son mandat en tant que présidente » et lui souhaite tout le meilleur pour la suite de ses projets.

« Nous félicitons Simon Brisson et Alex Marin pour leur nouvelle nomination et leur souhaitons un excellent mandat à la tête du conseil d’administration », conclut l’établissement collégial par voie de communiqué.