Des parents ont du mal à encadrer le temps sur internet de leurs enfants

La forte majorité des enfants de 6 à 17 ans utilisent en moyenne trois appareils électroniques différents. Ils grandissent dans un environnement connecté, alors que la moitié d’entre eux sont sur les réseaux sociaux et la plupart y consacrent plus de trois heures chaque jour, selon leurs parents.

L’un des constats préoccupants qui ressort de la plus récente enquête NETendances, publiée jeudi par l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval, est que 55 % des parents québécois estiment que leur enfant a de la difficulté à se déconnecter d’internet. De plus, 37 % des parents trouvent qu’il est difficile de contrôler ou superviser les activités de leurs enfants en ligne, et cette proportion grimpe à 47 % pour les enfants de 13 ans et plus.

Chez les adolescents, le téléphone intelligent est de loin l’appareil qui prime. En effet, 93 % des 13 à 17 ans utilisaient un téléphone intelligent en 2024, une augmentation de sept points de pourcentage par rapport à l’année d’avant. Le deuxième appareil le plus utilisé est l’ordinateur (78 %) et 62 % se divertissent avec une console de jeux vidéo.

Pour les plus jeunes (6 à 12 ans), l’appareil de prédilection est la tablette (70 %), suivi de près par la console de jeux vidéo (68 %), puis du téléphone intelligent (62 %).

Plus de la moitié des parents affirment qu’ils mettent en place des règles sur les contenus que leurs enfants peuvent consommer en ligne et encadrent le temps d’écran quotidien. Plusieurs admettent toutefois que l’encadrement peut s’avérer difficile à maintenir. Les données du sondage indiquent que 37 % des parents déclarent avoir de la difficulté à superviser les activités en ligne de leur enfant, et cette proportion atteint 47 % chez les 13 ans et plus.

Les règles parentales sur le temps d’écran tendent à s’estomper avec l’âge. Pour les enfants de 6 à 12 ans, 77 % des parents appliquent des restrictions sur le temps passé sur internet contre 38 % des jeunes de 13 à 17 ans.

D’autre part, un peu plus du tiers des parents estiment que le numérique devrait occuper plus de place à l’école. L’âge des parents semble influencer cet indicateur. Environ38 % des parents de moins de 45 ans souhaitent une plus grande présence des technologies numériques à l’école contre 26 % des parents âgés de 45 ans et plus.

Le gouvernement a lancé une Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. La majorité numérique et l’utilisation des écrans à des fins pédagogiques font partie des enjeux étudiés par les parlementaires. Les travaux sont bien entamés et la commission doit remettre son rapport final au plus tard au mois de mai.

Le volet «Famille numérique» de l’enquête a été réalisé en avril, juin et juillet 2024 et 616 parents résidant au Québec y ont participé.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.