Des Rapidos jusqu’aux mondiaux 

Trois athlètes maîtres du Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Baie-Comeau ont représenté la Côte-Nord avec fierté aux Championnats du monde des maîtres qui se sont déroulés à Drummondville les 22 et 23 mars.

L’événement d’envergure internationale a rassemblé 139 patineurs de 11 pays différents, tous âgés de 30 ans et plus.

Serge Morin, entraîneur et athlète du club, a pris part à toutes les distances individuelles (500 m, 777 m, 1 000 m, 1 500 m), en plus du relais masculin et du relais mixte. Il a terminé 9e sur 12 dans la catégorie masculine des 35-39 ans.

Aux côtés de sa coéquipière Laydia Warren, ils ont également participé au relais mixte, où leur équipe a terminé 4e sur 20, soit à un cheveu du podium.

« C’était un gros événement très bien organisé », souligne Serge Morin, qui en était à sa deuxième participation à ces championnats du monde.

Première compétition à vie

Mme Warren, qui a commencé le patinage de vitesse en janvier 2024, a pris part à sa toute première compétition en carrière à Drummondville.

À 33 ans, cette mère de famille a voulu essayer le sport après avoir vu son enfant sur la glace. « L’essayer, c’est l’adopter », résume M. Morin avec le sourire.

Elle a terminé 9e dans la catégorie féminine 30-34 ans. Sa coéquipière Éléonore Barry-Marcheterre, a pour sa part terminé 7e dans cette même classe.

La participation de ces patineurs rappelle un message important, soit qu’il n’y a pas d’âge pour chausser les patins. « Dans notre groupe adulte, il y a des gens de tous les âges, même au-delà de 60 ans », confie Serge Morin.

Aleck Labrie bien classé

Pendant ce temps, au Nouveau-Brunswick, un autre athlète du club Les Rapidos, Aleck Labrie, représentait Baie-Comeau aux Championnats de l’Est du Canada. Âgé de 11 ans, il a terminé 12e sur 20 dans sa catégorie, après avoir participé à plusieurs épreuves, incluant le 400 m, le 1 000 m, le 1 500 m ainsi que des relais.

« Il a eu beaucoup de plaisir malgré quelques chutes en finale », rapporte l’entraîneur Morin ajoutant que son athlète a trouvé l’expérience très motivante.

Une saison loin d’être terminée

Même avec l’arrivée du printemps, la saison n’est pas terminée pour Les Rapidos. Une compétition amicale aura lieu les 29 et 30 mars à Baie-Comeau avec la participation du club baie-comois.

Parallèlement dans les prochaines semaines, des athlètes seront en action à Québec pour le Championnat 16 ans et plus, puis à Laval pour le Championnat québécois des 10 à 12 ans auquel Aleck Labrie participera de nouveau.