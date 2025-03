Élections fédérales : l’agriculture doit être une priorité nationale, clame la Fédération régionale de l’UPA

La campagne électorale fédérale battant son plein, la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord lance un message aux candidats : « la protection de nos intérêts agricoles doit être reconnue comme une priorité nationale », dit-elle.

Le souhait de la Fédération est que les différentes formations politiques fédérales reconnaissent « l’apport vital du secteur agricole à la sécurité alimentaire de nos concitoyens et au développement de nos régions », indique l’organisation par voie de communiqué.

« L’agriculture est le pilier de notre souveraineté alimentaire et un moteur essentiel du développement économique de nos régions. Il est impératif que dans le cadre de cette campagne électorale, les formations politiques la reconnaissent et l’appuient concrètement. Maintenant plus que jamais, l’agriculture doit être la priorité nationale », ajoute Yves Laurencelle, président de la Fédération de l’UPA Capitale-Nationale–Côte-Nord.

Selon la Fédération, la pérennité et la prospérité de ce secteur passent par la protection de l’agriculture, l’allègement de la réglementation qui freine la croissance et le développement des entreprises agricoles ainsi que la favorisation de l’accès à une main-d’œuvre compétente et en nombre suffisant.

L’organisation qui rassemble les agriculteurs de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord réclame au gouvernement des aides financières directes aux entreprises en difficulté, notamment à cause des tarifs douaniers avec les États-Unis, afin d’assurer leur stabilité.

De plus, elle veut que la sécurité du revenu des producteurs soit garantie par des programmes renforcés pour contrer les aléas économiques et climatiques.

La promotion de l’achat local est également une demande puisqu’elle permet de soutenir les producteurs en plus de contribuer à la vitalité économique de nos régions, rappelle la Fédération.

« Il est crucial de créer un environnement d’affaires compétitif pour favoriser l’investissement et le développement des entreprises agricoles. La réciprocité des normes doit être assurée pour que les produits importés respectent les mêmes exigences que ceux de nos producteurs », poursuit l’organisation régionale.

Au cours des prochaines semaines, la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord scrutera l’ensemble des plateformes et questionnera les candidats concernant les sujets agricoles.