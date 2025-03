L’APNQL au spectacle hommage à Florent Vollant

Les chefs de l’APNQL se sont réunis jeudi à Montréal pour une assemblée extraordinaire sur l’importance des langues autochtones, avant d’assister au spectacle hommage à Florent Vollant.

Les chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) ont discuté des moyens d’assurer la survie des langues autochtones à long terme, lors de l’assemblée.

Ils ont souligné la nécessité d’un financement adapté aux besoins de leurs communautés. Ils ont aussi pris connaissance d’un modèle de loi visant à protéger les langues ancestrales ainsi que des moyens d’appliquer la Déclaration sur leurs droits linguistiques, adoptée en septembre 2024.

L’assemblée a été clôturée d’une soirée festive au Club Soda, alors que plusieurs chefs se sont retrouvés au lancement-spectacle Nikamutau Florent Vollant, honorant le musicien de Mani-utenam.

Le chef régional de l’APNQL, Francis Verreault-Paul, a souligné l’importance de célébrer la culture pour pérenniser la préservation des langues autochtones.

« Depuis toujours, c’est dans la célébration de nos cultures et de nos langues ancestrales que se révèle la puissance de nos liens, la responsabilité sacrée que nous avons de les transmettre et le désir de les entendre davantage et encore longtemps », déclare-t-il dans un communiqué. « Le spectacle hommage à Florent Vollant et à langue, qui a eu lieu hier, en est la preuve et la démonstration. »

Mathieu Mckenzie, producteur du studio Makusham et le fils de Florent Vollant, a aussi insisté sur l’importance de la langue, notamment dans le monde de la musique.

« Avec la musique, c’est la beauté qu’elles portent qui peut vibrer, être partagée et vécue par tous. J’ai le rêve puissant que les jeunes saisissent les opportunités et l’urgence de les apprendre et de les parler. Elles sont qui nous sommes et d’où nous venons », a-t-il conclu.