Pessamit et Manicouagan tissent des liens 

Plus de 110 personnes issues des milieux économiques et communautaires de la Côte-Nord ont pris part à la soirée E NIKANITESHKu MAMU, tenue à Pessamit, dans le but de renforcer les liens d’affaires entre les communautés de Pessamit et de la Manicouagan.

Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, en collaboration avec des partenaires innus, la rencontre visait à favoriser un dialogue respectueux et ouvert, dans une perspective de réconciliation économique durable.

L’expression innue E NIKANITESHKu MAMU, qui signifie Un pas de plus vers la réconciliation, résume l’esprit de la soirée.

Les participants ont partagé un repas traditionnel dans une atmosphère conviviale, propice aux échanges.

Parmi les allocutions marquantes, celles de Suzanne Charland, vice-cheffe de Pessamit, de Jean-François Gauthier, président de la Chambre de commerce, ainsi que de Jeff Dufour Tremblay, directeur général de l’organisme, ont souligné l’importance d’une collaboration équitable entre les deux territoires.

« On ne peut penser au développement économique régional sans inclure les entrepreneurs de Pessamit », a rappelé Jeff Dufour Tremblay, évoquant un geste concret en faveur du rapprochement.

Selon le communiqué de presse émis par la Chambre de commerce, l’événement représente une étape significative vers un partenariat plus fort, équitable et respectueux entre les communautés autochtones et allochtones de la région.