Un soutien financier pour neuf projets artistiques de la Côte-Nord

Cinq artistes et quatre organismes artistiques se partagent un soutien financier de 167 101 $ grâce au Programme de partenariat territorial de la Côte-Nord.

C’est le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les six MRC de la région, en collaboration avec Culture Côte-Nord, qui font l’annonce de ce financement le 28 mars.

” Ce programme permet aux artistes et aux organismes culturels nord-côtiers non seulement de créer des œuvres et de pérenniser leurs pratiques mais aussi de créer des liens avec leurs communautés. L’appui du CALQ et du milieu municipal est essentiel pour soutenir la création nord-côtière et son rayonnement “, témoigne Marie-France Brunelle, directrice générale de Culture Côte-Nord.

Dans le volet Soutien aux projets des artistes, des écrivaines et des écrivains professionnels, un total de 80 101 $ est octroyé à des artistes nord-côtiers.

Monique Durand (MRC de Sept-Rivières) reçoit 10 101 $ pour la création d’un carnet littéraire intitulé Le Nord dans la peau et la réalisation d’une tournée dans les bibliothèques du territoire.

Éloïse Lamarre (MRC de Sept-Rivières) reçoit 20 000 $ pour la création, la production et le rayonnement d’une exposition de photographies documentaires intitulée De tourbières et d’îles qui sera présentée à Sept-Îles et en Basse-Côte-Nord.

Fanny Lessard (MRC de Manicouagan) récolte 17 000 $ pour la création d’un corpus d’œuvres installatives, textiles et sonores intitulé Mes écoumènes : Les fenêtres, invitant à remonter le fil des souvenirs à travers les fenêtres du temps.

Sarah Maloney (MRC de Sept-Rivières) obtient 18 000 $ pour la création et la diffusion d’œuvres visuelles accompagnées par des textes sociohistoriques, sur le thème de l’exploitation minière du territoire de la Côte-Nord.

Alexandrine Rodrigue alias Douance (MRC de La Haute-Côte-Nord) se voit attribuer 15 000 $ pour la participation à une résidence de création en vue de réaliser l’album À la prochaine, ainsi que pour la préparation d’ateliers d’écriture à Tadoussac.

Soutien aux organismes artistiques professionnels

Dans le volet Soutien aux organismes artistiques professionnels, ce sont 87 000 $ qui sont versés cette année.

La Compagnie Wu Xing Wu Shi (WXWS) (MRC de Sept-Rivières) reçoit 26 000 $ pour la création d’une œuvre pluridisciplinaire, puisant son inspiration des paysages nord-côtiers et de ses mémoires passées et vivantes.

Espace K Théâtre – Troupe La Chant’Amuse (MRC de Manicouagan) obtient 26 000 $ pour son projet Des baladins au théâtre, une tournée de spectacles destinés aux familles, qui seront suivis d’activités de médiation culturelle et qui prendront place dans des parcs de la région.

L’Orchestre symphonique de la Côte-Nord (MRC de Manicouagan) récolte 15 000 $ pour la tenue d’une résidence de création ayant pour but d’adapter le Requiem de guérison d’Alexis Vollant pour un effectif réduit afin d’en faciliter la diffusion et d’en favoriser sa découvrabilité.

Quant à Panache art actuel (MRC de Sept-Rivières), il se voit attribuer 20 000 $ pour la réalisation d’une résidence de recherche et création intitulé Maillage, rassemblant un artiste visuel et un artiste en création littéraire.

Parmi les projets soutenus, deux artistes se voient attribuer une première bourse dans le cadre d’un programme du CALQ. L’une d’elle est entièrement versée par le CALQ grâce à une bonification financière des ententes territoriales.

Processus de sélection

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, réunis par le CALQ, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de leur excellence et de leur adéquation aux objectifs du programme, et en fonction des disponibilités budgétaires des partenaires.

Le Programme de partenariat territorial de la Côte-Nord bénéficie d’un montant de 470 000 $, réparti sur trois ans, pour soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Il s’agissait du troisième et dernier appel à projets pour cette entente.