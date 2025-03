Des activités à venir à la bibliothèque 

Le cinéma documentaire s’invite à la bibliothèque Alice-Lane. En plus de la projection de deux films, la bibliothèque organise aussi une conférence le mois prochain.

Il y aura tout d’abord la projection du film Je m’appelle humain le 6 avril, réalisé par Kim O’Bomsawin.

La femme de lettres innue Joséphine Bacon incarne cette génération témoin d’une époque bientôt révolue. Avec charisme et sensibilité, elle mène un combat contre l’oubli et la disparition d’une langue, d’une culture et de ses traditions.

Ensuite, le 13 avril, sera projeté le film J’ai placé ma mère, réalisé par Denys Desjardins.

À la manière d’un journal filmé, ce film documentaire nous plonge dans l’expérience personnelle du cinéaste et de sa sœur qui veulent s’assurer que leur mère termine dignement ses jours dans le système des CHSLD.

Pour conclure le mois, le 24 avril, David Béland offrira une conférence sur le territoire de la région de la biosphère Manicouagan-Uapishka. De la reconnaissance UNESCO à son rôle actuel, ce dernier parlera de comment la région façonne l’équilibre entre conservation et développement.