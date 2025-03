Une pièce audacieuse de la Boîte à Chapeaux 

La troupe de théâtre de l’Ouvre-Boîte culturel présentera sa prochaine pièce de théâtre du 10 au 12 avril à l’Alternative.

La Boîte à Chapeaux présente sa 13e production, soit la pièce Porc-Épic de David Paquet.

« C’est l’histoire de cinq personnages en quête de connexion humaine, qui veulent être aimés des gens. Mais, on se rend compte au final qu’ils recherchent la validation de leur existence par l’autre », raconte la metteuse en scène, Marie-Hélène Beaudry.

Cette dernière qualifie ce récit de poignant et absurde.

La pièce jongle entre l’absurde et le poétique, mêlant humour noir et tendresse dans une tragédie festive où se confrontent solitude, ouverture et fragilité.

« Osez vous laisser surprendre », lance Marie-Hélène Beaudry, qui invite la population de Baie-Comeau aux représentations de la pièce.

Talent d’ici

Mme Beaudry rappelle qu’il est important d’encourager et de soutenir les artistes locaux.

« Je dirais aux gens d’oser se laisser déstabiliser, mais aussi de se laisser émerveiller par le talent local. Vous savez, nous réalisons des productions avec peu de moyens, mais de très grande qualité. Donc, j’invite tout le monde », ajoute-t-elle.

Sur scène, le public pourra y voir Sébastien Bouffard, Mélissa Dufour, Mary-Maude Fournier, Jessie Lecours et, pour sa première participation à la Boîte à Chapeaux, Mathieu Bourque.

Sous la direction de Marie-Hélène Beaudry, l’univers de Porc-Épic prend vie dans une mise en scène déjantée, où le jeu, l’improbable et le faire-semblant se confrontent au mal-être et à la dure quête de l’amour de soi.

Les billets en vente sur Internet et ils seront aussi disponibles à la porte les soirs de spectacle. Toutefois, la capacité est limitée à 50 personnes par soir.