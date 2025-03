Une nouvelle Chaire de recherche au Cégep de Baie-Comeau

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et le Cégep de Baie-Comeau annoncent l’installation de la Chaire de recherche UQAT-MRNF sur la gestion du carbone forestier.

Le Cégep de Baie-Comeau, au sein du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB), accueille le professeur Xavier Cavard, titulaire de la Chaire, et devient le point de ralliement pour plusieurs étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat.

En s’installant au Cégep de Baie-Comeau, la Chaire vise à générer de nouvelles possibilités de partenariats et de collaboration en recherche avec l’équipe du CEDFOB.

« Nous avons hâte de déménager notre équipe de recherche dans les installations du Cégep de Baie-Comeau. Ces laboratoires offriront un cadre idéal pour former les étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs, mener nos travaux de recherche et faciliter les collaborations avec leurs équipes », affirme le professeur Xavier Cavard.

Collaboration

Une collaboration est d’ailleurs déjà en cours avec des membres du CEDFOB pour étudier les conséquences des épidémies de tordeuses de bourgeons d’épinette.

« L’arrivée de la Chaire de recherche UQAT-MRNF sur la gestion du carbone forestier au Pavillon de recherche et d’innovation en forêt boréale est une chance exceptionnelle pour le CEDFOB. […] Le maillage entre la recherche fondamentale de la Chaire, la recherche appliquée du CEDFOB et la formation collégiale du Cégep de Baie-Comeau assure le continuum de l’innovation et soutiendra les aspirations d’une économie collaborative et respectueuse de son environnement », mentionne Judith Gagné, directrice générale du CEDFOB.

Recherche en sciences forestières

Pour l’UQAT, la recherche en sciences forestières est une priorité depuis sa création il y a 40 ans. Le recteur de l’Université,

Vincent Rousson, affirme que « la recherche est non seulement un moyen de faire avancer les connaissances, mais aussi de répondre aux enjeux soulevés par les actrices et acteurs du domaine ».

« Les travaux du professeur Cavard contribueront à une meilleure gestion du carbone forestier et au développement d’un aménagement forestier adapté aux changements climatiques », dit-il.

La Chaire de recherche UQAT-MRNF sur la gestion du carbone forestier a été créée en 2019 et est née du constat que plusieurs industries québécoises émettent une grande quantité de gaz à effet de serre, tandis que le Québec dispose d’un vaste territoire de forêt boréale capable d’emmagasiner une importante quantité de carbone.