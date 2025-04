Les 3 Barils pourraient renaître à la grecque

Huit mois après la fermeture du restaurant Les 3 Barils, une nouvelle vie pourrait bientôt s’amorcer pour la bâtisse emblématique située sur le boulevard La Salle à Baie-Comeau.

Acquise le 30 janvier 2025 par la compagnie Encanteurs Continental, l’ancienne succursale cherche maintenant un nouveau restaurateur prêt à redonner vie au lieu.

« On est ouvert à toutes les propositions, que ce soit un restaurateur indépendant, un locataire ou un franchisé intéressé à ouvrir une Casa Grecque », affirme Arsen Svadzian de l’entreprise d’encans.

Encanteurs Continental détient l’aval de MTY Group pour implanter une franchise Casa Grecque sur la Côte-Nord, une chaîne encore non exploitée dans la région.

« Le Groupe MTY est d’accord pour installer une franchise à Baie-Comeau, mais il faut trouver un bon opérateur », précise M. Svadzian. « Quelqu’un qui a de l’expérience en restauration et les moyens financiers pour lancer une telle opération », ajoute-t-il.

Pour accélérer le processus, les promoteurs comptent s’appuyer sur le tissu économique local. M Svadzian confie vouloir entrer en contact avec la Chambre de commerce et d’industrie de la Manicouagan et la Ville de Baie-Comeau afin de les aider à recruter. « On sait que ces organisations ont des contacts solides sur le terrain », exprime-t-il.

À l’heure actuelle, plusieurs avenues sont envisagées. L’objectif est que le restaurant reprenne rapidement ses activités. « C’est une bâtisse prête à rouvrir », lance Arsen Svadzian.

« Les 3 Barils fonctionnaient bien malgré tout et quelqu’un qui sait gérer un restaurant pourrait y faire quelque chose de très bon », croit-il expliquant que la même formule pourrait tout aussi bien renaître à Baie-Comeau avec un succès important.