Pont sur le Saguenay : le projet sur pause

Le projet de pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac a été mis sur la glace par Québec, au moins pour les cinq prochaines années.

C’est ce que rapporte Radio-Canada et le Journal de Québec. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) leur a confirmé qu’aucune somme ne sera allouée au projet avant 2030.

Des enveloppes sont toutefois prévues pour la période de 2030 à 2035 et le projet reste affiché au Plan québécois des infrastructures (PQI) dans la colonne des projets de 100 millions de dollars et plus à l’Étude.

Québec a ainsi mis 10 projets routiers du PQI 2025-2035 sur pause lors du dévoilement de son récent budget. Le gouvernement provincial préfère plutôt investir dans ses infrastructures vieillissantes.