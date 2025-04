Crabe des neiges La pêche sera bonne

La saison de la pêche au crabe s’annonce bonne malgré l’incertitude qui plane sur les échanges économiques entre le Canada et les États-Unis, et elle pourrait être encore meilleure dans le futur grâce à un nombre élevé de crabes adolescents qui vont maturer dans les prochaines années.

Dans la zone 17, la pêche a commencé le lundi 24 mars après avoir été reportée d’une journée d’un commun accord en raison de grands vents et de verglas.

Le ministère des Pêches et Océans Canada (MPO) a donné le feu vert à la saison, marquée par une diminution des quotas de pêche d’environ 20 %.

Le volume des captures passe de 1 674 tonnes en 2024 à 1 335 tonnes en 2025. Aux dires du capitaine Dave Ross de Dave Ross Crabier, les pêcheurs se doutaient qu’il y allait avoir une baisse des quotas.

« De ce qu’on avait vu au courant des tests post-saison avec les biologistes, il y avait un peu moins de crabes adultes que par les autres années », révèle le capitaine. « On avait vu qu’il y avait une baisse des quotas qui s’en venait », ajoute-t-il.

Des prix stables

Le prix demandé pour avoir retiré le crustacé de l’eau vers votre assiette cette année ressemblera à celui de l’an dernier, que Dave Ross établit à 14 $ l’unité.

De son côté, le coordonnateur des activités en milieu maritime au Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Donald Bouchard, estime que les prix des crabes dans le détail resteront accessibles.

« L’an passé, il était quand même accessible et, à mon avis, il va commencer avec un prix abordable. Je ne pense pas que ce soit extravagant pour les consommateurs », révèle-t-il.

Dave Ross espère quant à lui que les prix à la livre pour les pêcheurs augmenteront. « Si on a un chiffre magique, ça va déjà être pas mal », fait-il savoir.

« On a eu un peu moins que 4 $ l’an dernier et ce qui serait plus équitable, ce serait 5 $ en fin de saison », estime M. Ross.

Les stocks vont bien

Les analyses menées par le MPO révèlent que les stocks sont plus restreints par les années passées, mais qu’une proportion d’adolescents subsistent en grand nombre dans les eaux du fleuve.

Dave Ross souligne que les résultats des tests accomplis en mer par le MPO au moyen de chalut de fond laissent présager un « avenir quand même intéressant » au niveau de la croissance des individus.

« Quand le crabe est rendu à la taille adulte, il n’y a plus tant de prédation. Les tests du MPO nous disent qu’il y a beaucoup de relève qui s’en vient », dit M. Ross.

Donald Bouchard parle des stocks qui, pour le moment, « sont dans le bas », mais dit espérer que les adolescents devenus adultes entrent vite dans la pêche.

« Quand les stocks sont bas, ça prend plus de résilience. C’est toujours agréable de lever des casiers qui sont bien remplis », affirme le coordonnateur.

Marché local

Le capitaine Dave Ross pense que la zone 17 est tout de même avantagée dans cette potentielle guerre froide commerciale entre le Canada et les États-Unis, puisqu’elle dépend moins du marché américain.

« Dans la zone 17, c’est quasiment tout au Québec que c’est vendu. Dans l’Est canadien, c’est presque 90 % de leurs prises qui sont vendues aux États-Unis », fait-il remarquer.

M. Ross raconte avoir poussé par le passé pour développer davantage le marché local auprès des membres d’associations de pêcheurs.

« Je trouvais qu’on était trop dépendant des États-Unis, mais ça n’avait pas été retenu à l’époque. Quand ils toussent, nous on attrape le rhume, et il va sûrement y avoir un réajustement du marché », anticipe le capitaine.

Aller à l’international et développer de nouveaux marchés n’est toutefois pas quelque chose d’envisageable à court moyen terme pour Donald Bouchard.

« C’est dur d’avoir des produits très saisonniers en assez grand volume pour développer de nouveaux marchés, qui ne consomment pas beaucoup de fruits de mer ou presque », rappelle le coordonnateur.