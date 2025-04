Le Drakkar accule les Eagles au pied du mur

Après une défaite décisive de 5-1 au cours du troisième match de sa série de premier tour, le Drakkar a su se ressaisir rapidement pour menacer les Eagles du Cap-Breton de l’élimination. En vertu d’un gain de 4-0, Baie-Comeau mène la série trois victoires contre une.

Malgré le jeu blanc signé Lucas Beckman, le gardien local Jakub Milota n’est pas en reste. De retour devant son filet pour une deuxième rencontre en deux jours, le tchèque a sans contredit permis à ses coéquipiers de demeurer en vie durant la majeure partie du match, s’étant notamment illustré devant des échappées et des attaques en surnombre. L’attaquant du Drakkar Louis-Charles Plourde fera certainement des cauchemars à propos du portier, alors que celui-ci s’est dressé devant trois chances en or du 42.

Sommaire de la rencontre

En dépit de quelques erreurs avec la rondelle en sortie de territoire, la troupe de Jean-François Grégoire est en mesure de limiter les dégâts au cours du premier vingt. Au final, leurs adversaires n’ont pu cadrer que quatre maigres tirs sur Lucas Beckman, alors qu’ils en comptaient quatorze de leur côté. Bien que les tirs dangereux et les occasions de marquer ne pleuvent pas, les nord-côtiers sont davantage en mesure d’attaquer le filet que la veille. Le seul but de l’engagement appartient à Raoul Boilard, après que son frère Jules ait fait tout le travail derrière le but, parvenant à se défaire de deux joueurs. Posté à l’embouchure du filet, Raoul était fin prêt pour compléter la remise.

Des jeux dangereux en deuxième période

Après que Justin Gendron ait procuré une avance de deux buts à son équipe en début de deuxième, quatre infractions au Drakkar, dont une survenant alors qu’il se trouvait en avantage numérique, permettent aux Eagles de prendre du momentum et de revenir dans la rencontre. L’équipe locale n’est cependant pas en mesure de profiter de ces occasions. Après avoir concédé deux buts en cinq séquences à court d’un homme mardi, le Drakkar a certainement joué avec le feu, dans les circonstances. Heureusement, il est parvenu à ne pas se brûler.

Fermer les livres

Un adage dit que les débuts et les fins de périodes sont des événements importants d’une rencontre. Au bout du compte, Baie-Comeau a indubitablement eu l’avantage. À nouveau, les nord-côtiers ont fait bouger les cordages d’entrée de jeu, cette fois gracieuseté de Samuel Boisvert. Une stratégie très conservatrice en zone neutre jusqu’à la fin du match réussira pour un moment à étouffer les Eagles, qui malgré quelques bonnes attaques ne pourront revenir de l’arrière. Avec son deuxième filet de la rencontre, Justin Gendron scelle l’issue du match dans une cage abandonnée.

Demain est un nouveau jour

Si le Drakkar a connu bon nombre de difficultés dans un paquet d’aspect du jeu hier soir, il a su stopper l’hémorragie et reprendre l’avantage à certains égards aujourd’hui. D’abord, au cercle des mises au jeu, Baie-Comeau a repris les devants après avoir été dominé 36-26 dans le match numéro trois. Bien que cela puisse paraître mineur, cette statistique améliore grandement le temps de possession et on passe ainsi beaucoup moins de temps à courir après la rondelle. De plus, les trois premiers buts ont été marqués près du filet, dont deux fois sur des retours de tirs cadrés en provenance de la ligne bleue; chose que l’on n’avait pratiquement pas vu la veille. Si les nord-côtiers n’ont pas été en mesure de profiter de leurs surnombres et de leurs échappées, ils ont été en mesure de le faire à la porte des buts. Au bout du compte, le pilote nord-côtier a reconnu l’amélioration importante de ses ouailles dans leur gestion de la rondelle et dans leur prise de décision.



S’il y a une ombre au tableau, c’est cependant en avantage numérique, où le Drakkar, deuxième meilleure équipe à ce sujet en saison régulière, n’a marqué qu’un seul but en quatorze occasions. Gageons cependant que l’absence de Justin Poirier, Alexis Bernier et Alexis Michaud n’est pas étrangère à cette mauvaise séquence.

Le Drakkar pourrait ainsi éliminer les Eagles et passer au deuxième tour dès vendredi soir, lorsque se disputera le cinquième match de cette série; un ultime à Sydney. Advenant une défaite, les possibles matchs six et sept se tiendront à Baie-Comeau. Au moment d’écrire ces lignes, l’adversaire n’est toujours pas connu. Cependant, une victoire des puissants Wildcats de Moncton confirmerait ce scénario.