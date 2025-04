Pont sur le Saguenay : la Coalition Union 138 ne lâchera pas le morceau

La Coalition Union 138 est impatiente et précise mettre de la pression sur le gouvernement pour enfin voir le résultat des études concernant le projet du pont.

« On a signifié notre impatience. On veut avoir le résultat des études », déclare le porte-parole de la Coalition, Guillaume Tremblay.

Ce dernier précise ne pas avoir d’échéance. « On ne sait pas quand se fera la rencontre. Mais, on travaille avec la ministre Kateri Champagne Jourdain. On est en communication avec elle pour les étapes de notre projet », mentionne-t-il.

Toutefois, il ne démontre pas d’inquiétude majeure après que des articles du Journal de Québec indiquaient, de façon générale, que ce projet serait sur le neutre au niveau financier.

Il n’y a jamais eu d’annonce

Guillaume Tremblay rappelle qu’aucune somme n’a été annoncée ou inscrite pour ce projet, de la part du gouvernement.

« Ce n’est pas comme s’il y avait une pelletée de terre de levée ou comme si on nous avait promis des sommes pour passer à l’étape de la planification », indique-t-il.

Avant de voir dans les médias qu’aucun montant ne serait débloqué par le ministère des Transports et de la Mobilité durable avant 2030, l’important pour lui était de s’assurer que le projet se retrouve au PQI.

« On a vu qu’on est toujours là. Donc, pour nous, c’était une bonne nouvelle. Tout comme la nouvelle, la semaine dernière, avec l’avis de motion qui a été adoptée », ajoute le porte-parole.

« Avec la motion, tout le monde reconnaissait le désenclavement de la Côte-Nord. Ça, c’est positif », poursuit-il.

Volonté politique

Tout revient à la volonté politique, dit-il. « Quand on aura le résultat des études, on va poursuivre nos efforts pour le volet politique, comme on a toujours fait. Et on n’attendra pas en 2030. On garde le focus sur l’enjeu et la volonté politique, pour s’assurer que notre projet reste sur la pile et avance. »

Même si le gouvernement souhaite libérer des sommes supplémentaires pour de nouveaux traversiers ou pour effectuer des travaux dans la côte de Tadoussac, la Coalition Union 138 ne croit pas que cela efface automatiquement le projet du pont.

« On ne fait pas cette équation-là automatique. Par exemple, on entend que du côté de la côte de Tadoussac, il y a des travaux de sécurisation sont à avoir. […] On répond à un besoin. Il y a un besoin au niveau des traversiers et on nous dit que ça ne nuira pas », remarque Guillaume Tremblay.

Il y aura certainement un besoin de mobilisation, rappelle le porte-parole. Voyant que les nouvelles concernant le pont font réagir, il espère que ces gens seront au rendez-vous quand viendra le temps de revendiquer pour le pont.

« On ne veut pas perdre ça, dit-il. La mobilisation, on veut l’augmenter. Je sais qu’il y a des gens qui ont un scepticisme par rapport au projet et on le comprend. Ça fait une soixantaine d’années qu’on en parle. Mais nous, la Coalition, on part nos travaux depuis 2018 quand le gouvernement a relancé les études. »

À lire aussi :