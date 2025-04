Traité Petapan : le Canada signe en faveur du projet 

Le Canada et les Premières Nations innues de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan ont signé une déclaration, mercredi, confirmant leur engagement envers le projet de Traité Petapan, qui vise à reconnaître leurs droits et leur autonomie sur leur territoire.

Cette signature assure la continuité du processus, malgré la campagne électorale actuelle et de possibles changements de pouvoir au niveau fédéral.

En signant cette déclaration, les chefs innus du Regroupement Petapan, Gilbert Dominique (Mashteuiatsh), Martin Dufour (Essipit) et Réal Tettaut (Nutashkuan), ainsi que le ministre Gary Anandasangaree, entérinent leur appui au projet de traité, datant du 19 avril 2023.

« Il était crucial de sécuriser les acquis de nos négociations et d’engager officiellement le Canada alors qu’il y a un nouveau premier ministre et une campagne électorale aux résultats incertains », a souligné le chef, Gilbert Dominique, par voie de communiqué.

Le gouvernement du Québec a refusé de signer la Déclaration commune. Les discussions se poursuivent pour parvenir à une entente tripartite et assurer sa participation au processus.

Le chef Martin Dufour a exhorté le gouvernement du Québec à « mettre plus d’ardeur » et à être au rendez-vous pour mener les négociations à terme.

Pour sa part, le chef Réal Tettaut croit que le développement de ce traité amènera des retombées importantes pour la Côte-Nord et le Saguenay–Lac-Saint-Jean, tout en permettant aux trois communautés de « se développer selon leurs propres priorités et d’exercer une gouvernance qui [leur] ressemble. »

Le Regroupement Petapan a indiqué que la prochaine étape inclura une démarche d’information et d’échange avec les trois communautés. À la fin du processus, leurs membres se prononceront sur le traité par référendum.