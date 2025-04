Marilène Gill a l’intention de protéger l’économie nord-côtière 

La candidate du Bloc Québécois dans Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan, Marilène Gill, juge important de « se défendre pour notre économie ».

C’est la ligne directrice de sa deuxième conférence de presse de la campagne, tenue le 3 avril.

En réponse aux multiples menaces du président américain, Mme Gill déclare : « Ce qu’on souhaite faire, au Bloc québécois, c’est de nous doter d’une délégation de gens du Québec, sélectionnés par le Québec, pour pouvoir participer aux négociations […] pour nous assurer que la voix du Québec sot entendue. »

« L’élection présente est importante, puisque nous devons d’ores et déjà défendre nos intérêts. […] On déposera un projet de loi obligeant la Chambre des communes à entériner tout projet d’accord commercial », ajoute-t-elle.

La candidate veut s’assurer de soutenir les entreprises et les travailleurs de la Côte-Nord, entre autres, avec des « programmes ciblés pour maintenir le lien d’emploi ».

Rassurer et diversifier

Marilène Gill précise qu’autant dans le domaine de l’assurance emploi, les pêches, la forêt ou encore en matière d’immigration, elle veut « rassurer les gens ».

« L’assurance-emploi, c’est une occasion de faire une véritable réforme et de rassurer les gens. Je parle beaucoup de sécuriser les gens, parce qu’ils peuvent compter sur nous », déclare-t-elle.

Une réforme est également souhaitée en ce qui concerne le domaine des pêches, dit-elle. « Ça vient des pêcheurs eux-mêmes. […] Des demandes sont faites pour dépolitiser la pêche, notamment pour l’octroi des quotas. On propose une agence indépendante pour travailler sur ce sujet. »

« Il nous aussi diversifier les marchés, parce que présentement, c’est ce face à quoi on se retrouve comme défi. On a un pays vers lequel on exporte nos produits, qui était un allié. Mais là, on voit que notre allié nous échappe. Pour être moins dépendant, ça demande un soutien du gouvernement », ajoute la candidate.