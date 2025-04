Promesses farfelues, mais candidat sérieux pour le Parti rhinocéros

Implanter des dromadaires dans les dunes de Tadoussac ou remplacer la reine par Elvis Gratton sur les billets de 20$ sont quelques exemples de promesses électorales lancées par le candidat du Parti rhinocéros dans la circonscription de Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan, Sébastien Beaulieu. Mais derrière l’humour se cache un candidat qui a des revendications et un argumentaire critique sur notre système électoral.

« Aux dernières élections fédérales, je n’ai pas trouvé ma voix dans le système politique », dit-il, rappelant qu’il n’est pas le seul étant donné que le taux de participation était de 50% dans la circonscription à l’élection de 2021.

« Je me suis dit que c’était peut-être à moi de remédier à la situation en apportant une solution et une opportunité de plus pour les gens d’aller voter. Mais, c’est un peu nombriliste ma démarche parce que ça va aussi me permettre à moi d’aller voter », dit-il.

N’étant pas candidat d’un des grands partis fédéraux, Sébastien Beaulieu doit user d’originalité pour attirer l’attention des électeurs. Voilà pourquoi il publie des promesses électorales qui sortent de l’ordinaire.

« L’humour est un des moyens de communication les plus efficaces qu’on a au Québec et qui parle à beaucoup de gens…C’est ma vision de rentrer la politique dans la vie des gens en utilisant l’humour », affirme-t-il. D’ailleurs, toutes ses promesses touchent à des enjeux locaux.

Priorités

Malgré les couverts humoristiques, le candidat a une vision politique bien développée et des priorités électorales qui lui tiennent à cœur. Critiquant le système électoral actuel dans lequel un parti obtient tout le pouvoir durant un mandat de quatre ans, il souhaiterait que les citoyens soient plus consultés pour l’élaboration des lois, comme avec des assemblées citoyennes ou des référendums populaires.

Un autre enjeu qui le rejoint est celui de l’alimentation. Il souhaite l’amélioration de l’autonomie alimentaire de la Côte-Nord. Il dénonce aussi que nos produits de la mer soient exportés à l’extérieur et que leurs prix élevés sont prohibitifs à leurs achats pour les Nord-Côtiers.

L’accès aux soins de santé à domicile et la lutte à l’évasion fiscale sont aussi des priorités.

Il souhaite que des candidats dans la région s’inspirent de ses idées.

« Même si j’ai seulement quelques pourcentages de vote, je vais avoir gagné parce que mes idées vont avoir fait du chemin jusqu’à Ottawa », dit-il.