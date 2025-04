Québec accorde du financement à deux épiceries de la Côte-Nord 

L’Épicerie Steeve Gagné de Baie-Trinité et l’Épicerie Hovington de Sacré-Coeur recevront un montant total de 180 620 $ de la part du gouvernement du Québec.

Dans l’optique de soutenir les commerces de proximité, le gouvernement annonce ces aides financières pour deux commerces du comté de René-Lévesque.

Cette annonce découle du premier appel de projets qui s’est tenu dans le cadre du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité.

Les projets

Tout d’abord, l’Épicerie Steeve Gagné poursuit ses efforts pour améliorer ses services avec l’achat et l’installation d’une génératrice. Ce projet permettra de garantir la continuité de l’approvisionnement en énergie, particulièrement lors de pannes de courant, assurant ainsi un service sans interruption pour les clients.

L’entreprise recevra un montant de 84 830 $.

Ensuite, 95 790 $ seront investis pour que l’Épicerie Hovington puisse mettre en place une série d’améliorations pour diversifier son offre.

Cela permettra d’améliorer son service de boucherie existant et d’introduire un tout nouveau service de boulangerie. L’achat d’équipements spécialisés et les travaux d’aménagement nécessaires à ces transformations sont également prévus.

Deuxième volet

Répartis à travers le Québec, les projets soutenus dans le cadre du volet Commerces de proximité du FRR visent à permettre aux communautés d’avoir accès à des produits répondant à leurs besoins quotidiens.

Un deuxième appel de projets pour le volet Commerces de proximité du FRR est actuellement en cours, et se termine le 2 mai prochain.

Il s’adresse aux entreprises à but lucratif ou sans but lucratif, incluant les entreprises privées et d’économie sociale.

« À titre de député, je me réjouis de l’investissement consenti par notre gouvernement dans René-Lévesque pour soutenir ces projets de commerces de proximité qui feront une réelle différence », déclare Yves Montigny, député de René-Lévesque.