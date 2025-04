Une partie de la route 138 fermée aux véhicules lourds

La circulation est interdite aux véhicules lourds sur la route 138 entre Baie-Comeau et Baie-Trinité le 3 avril en raison des conditions météorologiques difficiles.

Selon Québec 511, cette interdiction concerne les deux directions, et ce, pour une durée indéterminée.

La chaussée est enneigée de Tadoussac à Sept-Îles, mais la visibilité demeure bonne à l’exception de quelques endroits sur la route 138, soit dans le secteur de la Manicouagan.

La mauvaise température se poursuivra cette nuit et demain matin sur la Côte-Nord, selon Environnement et Changement climatique Canada. Des accumulations de neige et de la pluie verglaçante sont encore à l’horizon.